BRNABIĆ U HIT TVITU: Prosečna plata do kraja 2027. 1.400 evra

Gosti Hit Tvita su premijerka Ana Brnabić, direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević i Nikola Tomić, politički i medijski konsultant.

Prva tema je projekat „Skok u budućnost – Srbija 2027“.

Brnabić je istakala da je plan da prosečna plata do kraja 2027. godine bude 1400 evra, a prosečna penzija i minimalac 650 evra

Ona je navela da je plan postojao i pre izbora, ali je sada detaljno predstavljen.

– Ovo je izuzetno ambiciozan plan – rekla je Brnabić

Brnabić je rekla da će, prema procenama MMF-a, 2027. godine BDP biti 93 milijarde evra, a ako bude povoljna situacija u svetu možda i celih 100 milijardi evra.

– To je potpuno druga zemlja. To je zaista zemlja, kakvu ne samo da niko nikada nije mogao da očekuje od Srbije, već teško da je neko to mogao i da sanja – rekla je Brnabić.

I uložili smo u te ljude. I vratilo nam se stostruko i vratiće se još više zato što nastavljamo ta ulaganja. Ta neverovatna brojka BDP, dakle sve ono što mi stvorimo u toku jedne godine da to dostigne skoro 100 milijardi evra, samo za tri i po godine praktično je fascinantno, ali ja verujem da ćemo mi to postići.

Dodala je da je druga nova stvar o kojoj je predsednik Vučić u subotu pričao predstavljajući program Srbija 2027, bilo njegovo insistiranje na socijalnoj koheziji.

Kako je dodala, to je zajedništvo u našoj zemlji, jer ovi planovi dotiču svaku osobu u Srbiji.

– Izato je bilo važno i zato je on insistirao da pokažemo nekada i u detalje te planove da bi ljudi iz svih delova Srbije videli da se čitava Srbija razvija, svaki njen deo i u svakoj opštini, svakom gradu, svakom okrugu, svakom delu Srbije se nešto dešava – poručila je Brnabić.

Govoreći o Rio Tintu, Brnabić je rekla da je ta kompanija kupila zemlju od meštana.

– Oni su ponudili novac, meštani su prodali zemlju. Ta zemlja nije eksproprisana. Rio Tinto ovde ima ogromne površine zemlje – rekla je on, uz podsećanje da je ta kompanije došla u Srbiju 2004. godine i dve godine kasnije im je zakonom omogućemo i istraživanje i pravo eksploatacije.

O toj temi će se razgovarati. Ako im oduzmete tu zemlju ulazite u nacionalizaciju, onda nema pravne sigurnosti ni za investitore, a ni za obične ljude i nadam se da ni buduća vlada tako nešto neće uraditi.

(Pančevac/Novosti)

