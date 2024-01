SUTRA LEDENA KIŠA: Meteorolog Todorović otkriva kakvo nas vreme očekuje do kraja januara

Meteorolog Nedeljko Todorović navodi za RTS da nema nagoveštaja da ćemo u narednom periodu imati bilo kakve veće snežne padavine. Navodi da nas do kraja meseca očekuje toplije vreme sa maksimalnim temperaturama između 10 i 12 stepeni. Ukazuje da bi nešto hladniji period od nekoliko dana usledio između 5. i 10. februara.

Nedeljko Todorović upozorava da bi sutra u jutarnjim satima moglo doći do pojave ledene kiše na području Vojvodine, zapadne Srbije i okolini Beograda.

„U sredu i četvrtak, verovatno, možda i u nekim nižim predelima, negde i do 10-12 stepeni, na planinskim predelima biće oko nule, na primer, na Zlatiboru, čak i možda 3-4 stepena iznad nule. U četvrtak i subotu malo kiše i malo snega na planinama, ali to su tolike male količine padavina da se skoro ne bi ni primetile. Tako da mislim da do kraja januara nekih ozbiljnih snežnih padavina u planinskim predelima neće biti“, naodi Todorović.

Ukazuje da do kraja januara, neće biti nekih obilnih snežnih padavina.

„Znači, generalno, ide sad toplije vreme do kraja januara, verovatno i prvih dana februara, bar prvih pet, šest dana“, kaže Todorović.

Ukazuje da bi nešto hladniji period od nekoliko dana usledio između 5. i 10. februara.

DANAS SUNČANO, ALI HLADNO: Posle podne i uveče stižu oblaci, kiša i sneg uz poledicu

(Pančevac/RTS)