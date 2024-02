ŠEST DANA ZABAVE I UČENJA Mališani iz pančevačkih vrtića uživali na Divčibarama

Nekoliko godina unazad tokom zime u pančevačkom odmaralištu na Divčibarma održava se zimski kamp za mališane iz pančevačkih vrtića. U okviru nekoliko radionica deca su se bavila muzikom, crtala su, učila o značaju ekologije, učila engelski jezik i bavila se fizičkim aktivnostima.

Mališani iz vrtića Petar Pan imaju lepe utiske sa Divčibara:

– Slikali smo sa Emilom, radili smo fizičko sa Ivanom, kliskali smo se, rekao je dečak Vukan

– Ponovo bih išao tamo, a ja sam tamo najviše volo da crtam, kaže Uroš iz vrtića Petar Pan

– Ja sam se na Divčibarama igrala sa drugaricama i grudvala sam se, kaže devojčica Lana

– Igrali, smo se ,grudvali, pravili Sneška Belića, i pravili smo pese i pravili smo žurke, rekla nam je devojčica Mia

Deca su na Divčibarma provela šest dana u okviru kojih su svaki dan imala različite aktivnosti. Mališanima su dani bili ispunjeni učenjem, igorom i boravkom na snegu i čistom vazduhu.

Deca su fantastično to sve prihvatila, jer su menjala različite situacije za učenje, a to im je donosilo neka nova saznanja. Svakoga dana su imala različite radionice, prolazila su kroz svih 5 radonica. Bilo je puno snega, tako da su se deca sankala, grudvala, pravila Sneška i uživala su tih 6 dana koliko smo bili tamo,rekla je Tanja Bogdanov – koordinator za enegleski jezik.

Tanja Bogdanov objašnjava da deca i pre nešto što postanu predškolci mogu da uče strani jezik i da se služe njime.

– To je funkcionalna upotreba engleskog jezika, da oni prepoznaju komande koje im dajete. Znači ne učenje reči napamet već različitih naredbi koje im mi dajemo, oni to pamte i ponavljaju to, rekla je Tanja Bogdanov – koordinator za enegleski jezik.

Već tokom juna meseca deca iz pančevačkih vrtića boraviće ponovo na Divčibarma kada će biti održana tradicionalna likovna kolonije, kao i eko kamp. Grad Pančevo regresira boravak pančevakih mališana u odmarlaištu na Divčibarama.

(Pančevac/RTV Pančevo)

