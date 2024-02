DANAS U PANČEVU OBLAČNO I TOPLO Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni

Oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 14 stepeni. U Beogradu 12 stepeni, sredinom dana vetrovito. Od nedelje temperature i do 20 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne tek ponegde sa slabom kišom.Na severu i istoku povremeno će duvati jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do 3, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni.

Oblaka će biti i nad Pančevom, ali se ne očekuje mnogo padavina. Sredinom dana biće vetrovito. Najviša temperatura oko 12 stepeni.

Nešto povoljnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod svih hronično obolelih. Blagi oprez savetuje se osobama sa srčanim i psihičkim tegobama.

Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama.

(Pančevac/RTS)