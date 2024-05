BEZ GUŽVI I PRIMEDBI Pacijenti sa Tesle privremeno se leče u ambulanti na Strelištu

Zbog radova u ulici Mihajla Obrenovića koji su počeli 4 marta pacijenti iz Ambulante „Novi svet“ privremeno se leče u Ambulanti „Strelište“. Načelnica Opšte medicine dr Meri Kulić istakla je da nije bilo parimedbi pacijenta niti ima gužvi, jer se pacijenti sa Tesle leče u bivšoj Pedijatrijskoj ambulanti koja ima poseban ulaz.

Pacijenti koji se leče u ambulanti „Novi svet“ poslednja dva meseca zbog radova u ulici Mihajla Obrenovića svoje zdravstvene usluge dobijaju u ambulanti na Strelištu. Načelnica Opšte medicine dr Meri Kulić istakla je da nije bilo problema jer za pacijente je osposobljeno posebna ambulanta gde je nekada bilo pedijatriska ambulantay tako da nema gužvi.

Od 4 marta je imeštena ambulanta Novi svet odnosno Tesla , služba funkcioniše u najboljem redu .Zbog radova u ulici Mihajla Obrenovića to je bilo nužno .Pacijenti su smešteni u delu ambulante gde je bilo odeljenje pedijatrije koje više neradi, uslovi za rad su odlični. Pacijentima ja se nadam da nije mnogo geografski teško da dođu do svog izabranog lekara to je privremeno rešenje i možemo pregurati ovaj period.

Pacijenti nisu imali primedbe razumeju da će posle završetka radova koji bi trebalo da budu u julu bioti bolji prsitru samoj ambulanti na Tesli u ulici Janko Serdara.

(Pančevac/RTVPančevo)