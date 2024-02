HBO ĆE U POTPUNOSTI ISPLATITI HONORAR BIKOVIĆU Evo gde će glumac proslediti novac

Iako između produkcijske kuće HBO i glumca Miloša Bikovića neće doći do saradnje u trećoj sezoni serije“ White Lotus“, on će biti u potpunosti isplaćen kao da je i igrao u njoj, potvrđeno je Blicu.

Lik koji je trebalo da tumači Miloš Biković trebalo da bude u šest od ukupno osam epizoda nove sezone ove TV serije.

Ipak, glumac je odlučio da celokupan iznos koji će mu HBO isplatiti usmeri u humane svrhe, kao pomoć mladima da se školuju i profesionalno usavršavaju.

– Kao što sam već rekao, bila mi je izuzetna čast da budem pozvan da radim sa Majkom Vajtom u takvoj seriji. Moj motiv za učestvovanje na takvom projektu bio je isključivo glumački i umetnički izazov. Kako do realizacije neće doći, želim da honorar koji bih zaradio usmerim onima kojima će nas sutra predstavljati u svetu“, potvrdio je Biković za Blic.

Biković se, podsetimo, našao na udaru Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, koje ga je nazvalo „Putinovim glumcem“ i optužilo da „podržava genocid i krši međunarodno pravo“.

Tada je i objavljen montirani snimak u kojem su prikazani delovi Bikovićevih filmskih uloga i replike iz scenarija s njegovim izjavama o Rusiji i podsećanjem na nagrade koje je dobio u Moskvi i Beogradu.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO’s The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?

📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024