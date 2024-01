BIKOVIĆ NA METI UKRAJINE!

Miloš Biković se našao na udaru Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine koje ga je nazvalo „Putinovim glumcem“ i optužilo da „podržava genocid i krši međunarodno pravo“.

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine prozvalo je HBO zbog odluke da u predstojećoj trećoj sezoni svog hit šoua „Beli Lotus“ izbaci srpskog glumca.

Ovo ministarstvo je na društvenoj mreži X objavio post u kome su optužili Bikovića da podržava genocid.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO’s The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024