SVE SPREMNO ZA 52. FEST: Biće prikazano 108 filmskih ostvarenja u šest beogradskih dvorana

Pod sloganom “Idi i gledaj “ od 23. februara do 3. marta biće održan 52. Međunarodni filmski festival – FEST.Na otvaranju ove tradicionalne filmske manifestacije počasnu nagradu “Beogradski pobednik” za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti primiće Želimir Žilnik, a nekoliko dana kasnije tačnije 29. februara i iranski sineasta Asgar Farhadi koji dolazi iz Los Anđelesa.

Biće prikazano 108 filmskih ostvarenja, u šest beogradskih dvorana, a publika će ovog puta imati priliku da vidi šest srpskih filmova: ”Radnička klasa ide u pakao” Mladena Đorđevića, “Jorgovani” Siniše Cvetića, “Za danas toliko” Marka Đorđevića, “Los Alamos” Dejana Vlaisavljevića Nikta, “Videoteka“ Luke Bursaća i “Još jedan dan” Radivoja Bukvića.

Pored filmova iz Srbije, za “Beogradskog pobednika” nadmeću se i ostvarenja iz Velike Britanije, Francuske, Mauritanije, Izraela, Argentine, Mađarske, Amerike, Kine, Hrvatske.Povodom početka FEST-a održana je konferencija za novinare na kojoj je Jugoslav Pantelić, umetnički direktor festivala, rekao da se i ove godine filmovi takmiče za nagradu “Beogradski pobednik” u kategorijama za najbolji film, režiju, scenario, mušku i žensku ulogu, odnosno najbolji debi.

– Mislim da će žiri imati zaista težak zadatak ali i lep, s obzirom da se radi o selekcije na koju sam izuzetno ponosan. Moramo da znamo da istina jeste u oku posmatrača, a kada je u pitanju vrednovanja umetnosti, to je uvek subjektivna stvar. Meni će biti veliko zadovoljstvo ukoliko nam se pogledi na ovu umetnost budu podudarili – rekao je Pantelić.

Umetnički direktor festivala se osrnuo i na FEST fokus koji ove godine ima akcenat na filmove čija je tematika nasilje usmereno ka deci i mladima.

– Život oko nas i stvarnost je tematika koja je inspirisala mnoštvo autora. Oni su se prosto usmerili ka ovoj temi koju sam shvatio u jednom trenutku da ne želim da se izbegava. Prosto ovogodišnji fokus je takav. Tu su takođe autori iz svih delova sveta koji progovaraju o različitim vidovima nasilja nad decom i mladima. Želim da verujem da gledanje filmova sa ovakvom tematikom može preventivno i edukativno da utiče na konzumente. Što se tiče programa “Snoliki film”, moja želja je od kako sam došao na ovu dužnost bila da nekako uspem da kanališem umetničke izraze koji bi mogli da budu u programu i koji bi mogli da imaju adekvatno ime. Postojali su opravdani razlozi za odlaganje. Ali sada, kada sam najmanje želeo da to učinim, uradio sam. Razlog za to je veliki broj kvalitetnih filmova koji mogu da se svrstaju pod etiketom slojeviti film – ističe on.

Ovogodišnji FEST otvara “Bartonova akademija” američkog reditelja Aleksandra Pejna, ali i kratki film “Još jedan dan” našeg poznatog glumca Radivoja Bukvića.

– Već desetak godina sam bio u potrazi za nekim temama. S obzirom da sam radio dosta u inostranstvu, shvatio sam kako filmska industrija funkcioniše. Prvo mora da se rodi ideja a ukoliko je ona dobra, univerzalna i komunikativna priča za velikim tržištem, onda i taj film dobije pravu podlogu. Kada se rade teme koje su isključivo lokalne, onda taj film i ne može da prođe barijeru jezika i ne može da putuje. Mislim da je suština filma putovanje i to priče, kulture, sa ciljem da se pokaže šta mi imamo da ponudimo. Tražeći ideju palo mi je na pamet da napišem scenario koji razvijam nekoliko godina. To je dugometražna priča a radni naslov filma je “Antitalenti”. Obzirom da nikada nisan režirao koleginica Jovana mi je tada predložila da napravim kratki metar, što sam oberilčki prihvatio. Nadahnut jednim likom iz tog mog dugometražnog junaka, sam za kratko vreme napisao scenario za film “Još jedan dan”. Priča je nadahnuta poslednjih danima života moje bake koja je do kraja života imala aktivizam i dostojanstvo i u starosti. Ona poslednih par meseci života nije htela da boravi u gradu i u bolničkim posteljama, nego je do kraja želela da živi u ambijentu u kojem je odrastala, živela i decu izrodila, u komunikaciji sa prirodom i životom – rekao je Bukvić.

Na pitanje da li je jedini izbor lika njegove bake bio baš Mira Banjac, glumac kaže:

– Ona je bila jedini izbor i od njene odluke je zavisilo da li ćemo uopšte da krenemno u produkciju. Naravno postojale su ideje B, C i D, ali s obzirom da se radi o petoj najstarijoj živoj glumici na svetu, nismo mogli da zaobiđemo da prvo nju pitamo i da je zamolimo da pristane da igra u mom filmu. Ona još nije videla “Još jedan dan”, ali će ga pogledati u subotu u Novom Sadu.

Treba podsetiti da je ovogodišnji žiri u sastavu: glumci Radivoje Bukvić i Marko Grabež, reditelj Zrinko Ogresta, scenaristkinja Biljana Maksić i direktorka Slovenačkog filmskog fonda Nataša Bučar. Inače, FEST zatvara film “Ruski konzul” reditelja Miroslava Lekića koji je nastao na osnovu istoimenog romana Vuka Draškovića.

