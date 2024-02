PANČEVCI, DANAS VETROVITO I TOPLO Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni

Drugog dana vikenda prolećne temperature. Smenjivaće se sunce i oblaci, ponegde je moguća i slaba kiša. U košavskom području i na planinama duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U glavnom gradu slaba kiša. Temperatura do 19 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu, Pomoravlju i planinskim predelima povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 10, a najviša od 15 do 20 stepeni.

Promenljivo oblačno, u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, samo još na istoku, jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije tek ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području ponovo u pojačanju. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša od 15 do 20 stepeni.

(Pančevac/RTS)