HITNA POMOĆ PANČEVO: U Hali sportova dete dobilo bolove u stomaku, prevezeno do pedijatra

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja

Pančevo,ambulantnih pregleda je bilo 46, od čega 7 dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature, prehlade i stomačnih tegoba.

Kućnih poseta je bilo 18, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 11, van grada 5, u pratnji lekara 5:

-Iz prijemne ambulante OB Pančevo, pacijent vožen do UC-neurohirurgu zbog

moždanog krvarenja

-Iz Kačareva do neurologa, pacijent prevezen zbog sumnje na moždani udar

-Iz prijemne ambulante OB Pvo do UC-angio sala, pacijent prevezen zbog infarkta

miokarda

-Iz prijemne ambulante OB Pvo do UC-kardiologija, pacijent prevezen zbog

infarkta miokarda

-Sa UC Bgd do RMC, pacijent vraćen nakon urađenog pregleda i dodatne

dijagnostike

Intervencije na javnom mestu su bile dve.

– U Hali sportova, dete se žali na bol u stomaku,nakon pregleda prevezeno

do pedijatra

– U restoranu Čile alkoholisana osoba, prevezena do bolnice

Saobraćajnih udesa nije bilo.

(Pančevac)