JUTRO U PANČEVU SUNČANO I VETROVITO Najviša dnevna temperatura 18 stepeni

Sutra pre podne pretežno sunčano, posle podne malo do umereno oblačno, ali će se zadržati suvo. Duvaće košava, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujne jačine. Ujutru temperatura od 3 do 13, tokom dana do 21 stepen.

U Pančevu tokom jutra sunčano i vetrovito, dok će popodne biti oblačno ali suvo vreme. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.

U ostalim delovima zemlje natprosečno toplo, u košavskom području i planinskim predelima i vetrovito. Pre podne pretežno sunčano, samo će u većem delu Timočke Krajine biti oblačno. Posle podne u svim krajevima malo do umereno oblačno, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, u košavskom području i planinskim predelima i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i olujni.

Najniža temperatura od 3 na jugu Srbije do 13 u Južnom Banatu, a najviša od 15 do 21 stepen.

(Pančevac/RTS)