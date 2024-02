TI SI ĆERKO TATIN SIN, SA TOBOM SE PONOSIM Anđela Simović (19) ispraćena na odsluženje dobrovoljnog vojnog roka

ČAČAK – Dok Balkan bruji o vraćanju obaveznog vojnog roka i neki zbog toga čak i glasno negoduju, omladinci iz Moravičkog okruga pokazuju da ljubav prema otadžbini nema cenu. U sedištu Moravičkog upravnog okruga u Čačku danas je na dobrovoljno odlsuženje vojnog roka ispraćeno 14 regruta kao i tri regruta, polaznika kursa za rezervne vojne oficire. Među njima su se našle i dve devojke, koje su odlučile da narednih šest meseci provedu noseći uniformu Vojske Srbije.

– Motiv je bio to što je moje društvo u vojsci ili rade u vojsci i meni je se to jako svidelo. Meni je to toliko bilo zanimljivo da sam dolučila da hoću i ja da se oprobam u tome. Želim da pokušam, pa kako bude”, rekla je za RINU deventaestogodišnja Anđela Simović koja je uprkos protivljenju porodice čvrsta u odluci da odsluži vojni rok.

Slušaoci krusa za rezervne oficire javiće se u petak, 1. marta na Vojnu akademiju u Beograd, dok će ostali koji odlaze na dobrovoljno odsluženje vojnog roka prvi period obučavanja provesti u Valjevu.

– Osnovna obuka traje mesec i po dana koju regruti sa naše teritorije završavaju u 2. centru za obuku u Valjevu, nakon čega se upućujuu u centre za specijalističku obuku shodno evidencijalnoj specijalnosti za koju se regrutovani. To je narednih mesec i po dana, zavisno od ves-a Požarevac, Gornji Milanovac, Kruševac, Batajnica i ako je neko regrutovan u sanitetsku službu u Niš. Nakon troga, poslednja tri meseca se, po odluci Generalštaba raspoređuju u jedinice”, rekao je pukovnik Zoran Smiljanić, načelnik Uprave Regionalnog centra Ministarstva odbrane Valjevo.

Načelnik Moravičkog okruga, Marko Parezanović istakao je radost i ponos zbog velikog broja regruta koji odlaze na odsluženje duga otadžbini.

„Oni su izabrali poziv koji je duboko ukorenjen u tradiciji našeg naroda ali i poziv koji je poslednje vreme posato neka vrsta retkosti i mislim da ta odluka zalužuje svako poštovanje i zaista se nadam da će ovom prilikom steći neke nove veštine i neka nova saznanja ali i lepe uspomene. Značajno je da imamo što više dobrovoljaca i ono što se ovih dana dešava u svetu, negde možda pokazuje da je odluka o ukidanju obaveznog vojnog roka bila pogrešna. Sasvim je moguće da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti i to biti promenjeno i da će i ostali mladi ljudi krenuti njihovim putem”, rekao je Marko Parezanović, načelnik Moravičkog upravnog okruga.

U poslednjih gotovo deceniju i po otkada je ukinuto obavezno služenje vojnog roka izgubila se i običaj pravljenja ispraćaja u vojsku, ipak ima onih koji drže do tradicije te u vojsku ne odlaze bez slavlja.

