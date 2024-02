NAJSKUPLJA NJIVA U SRBIJI PRODATA ZA MILION EVRA Nalazi se na teritoriji grada Novog Sada a evo u kojem selu

Najskuplje plaćena njiva nalazi se na teritoriji grada Novog Sada, u selu Rumenka. Kako je objavio Republički geodetski zavod (RGZ), to poljoprivredno zemljište prodato je u četvrtom kvartalu prošle godine za 50 evra po metru kvadratnom.

„Parcela je površine nešto manje od dva hektara, tačnije 19.970 metara kvadratnih, i za nju je plaćeno 998.500 evra. To znači da hektar košta 500.000 evra. To je najskuplja oranica koja je ikada prodata u Srbiji. Do ove prodaje najskuplji hektar plaćen je 400.000 evra, a nalazio se u Kaću kod Novog Sada”, naveo je RGZ.

Vladimir Rafajlović iz poznate novosadske agencije za nekretnine, navodi da je ovde verovatno reč o zemljištu za koje može da se izvrši prenamena.

„Ono se nalazi u industrijskoj zoni, a vodi se kao poljoprivredno zemljište. Ovakvo zemljište je skupo jer njemu može da se promeni namena. Poljoprivredno zemljište kome ne može da se promeni namena najskuplje je u Bačkoj. Cene skaču i u Sremu, gde je zemljište pogodno za vinogradarstvo i voćarstvo. U ovim predelima Vojvodine je najkvalitetnija zemlja, pa se cene kreću od 15.000 do 30.000 evra po hektaru. Najjeftinije zemljište je u Banatu, jer je i najgoreg kvaliteta”, navodi Rafajlović.

Najskuplja njiva prodata za 3,5 miliona evra

U poslednjem kvartalu 2023. godine najskuplje prodata njiva je u opštini Vrbas i za nju je novi vlasnik platio 3,5 miliona evra, saopštio je RGZ.

„Budući vlasnik je tu sumu platio za 249 hektara”, naveo je RGZ.

„Ponude zemljišta na tržištu je nedovoljno, a budući da je ono ograničen resurs, zainteresovanih za kupovinu je zaista mnogo”, dodaje Rafajlović, preneo je „Blic biznis”.

I Bil Gejts kupuje njive

U Srbiji kao i svetu, vlada trend kupovine zemljišta.

„Bil Gejts je prošle godine kupio 250.000 hiljada hektara zemlje. Svetska populacija se povećava i ulaganje u zemljište kao neobnovljivi prirodni resurs mnogi prepoznaju kao dobru investiciju”, naglašava agroekonomista Milan Prostran.

Prostran kaže da se sa smanjenjem slobodnog poljoprivrednog zemljišta povećava njegova cena.

„Najkvalitetnije zemljište u Srbiji nalazi se u okolini Bečeja i Srbobrana. Ima raznog zemljišta koje se prodaje – od bara, pašnjaka do utrina”, dodaje on, prenosi Sputnjik.

(Pančevac/Politika)