POČINJE PESMA ZA EVROVIZIJU Večeras dobijamo prve finaliste festivala, a evo ko će otvoriti takmičenje

Počinje festival „Pesma za Evroviziju“, tokom kojeg će Srbija izabrati svog predstavnika na „Evrosongu“. Večeras se održava prvo polufinale, bira se prvih osmoro finalista, a direktan prenos možete pratiti na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeti i Internet portalu RTS-a.

U prvom polufinalu „Pesme za Evroviziju“ nastupiće 14 takmičara, a najboljih osam plasiraće se u finale koje se održava u subotu, 2. marta.

Kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni gledaoce će voditi Slaven Došlo i Dragana Kosjerina, a u takozvanom grin rumu sa takmičarima će se družiti Kristina Radenković i Stefan Popović.

1. Marko Mandić – Dno

muzika: Nemanja Filipović, Marko Mandić

tekst: Marko Mandić, Nemanja Filipović

2. M.IRA – Percepcija

muzika: Mira Maletković, Lazar Belić

tekst: Mira Maletković

3. Bojana x David – No No No

muzika: Boris Subotić

tekst: Boris Subotić, Violeta Mihajlovska

4. Lena Kovačević – Zovi me Lena

muzika: Darko Dimitrov, Robert Bilbilov

tekst: Vladimir Danilović, Darko Dimitrov

5. Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav

muzika: Saša Báša, Petar Milošević, Aleksa Stanković

tekst: Saša Báša

6. Martina Vrbos – Da me voliš

muzika: Martina Vrbos

tekst: Martina Vrbos

7. Filarri – Ko je ta žena

muzika: Nikola Kirćanski Kei

tekst: Andrijano Kadović Ajzi

8. Breskvica – Gnezdo orlovo

muzika: Henny, Jhinsen

tekst: Relja Torinno

9. Hristina – Bedem

muzika: Hristina Vuković

tekst: Hristina Vuković

10. Ivana Vladović – Jaka

muzika: Milan Stanković – SevdahBaby

tekst: Milan Stanković – SevdahBaby

11. Chai – Sama

muzika: Rap Gorilla, Teodora Vlahović Chai

tekst: Rap Gorilla, Teodora Vlahović Chai, Aleksandar Ilić

12. Zorja – Lik u ogledalu

muzika: Zorja, Lazar Pajić

tekst: Zorja, Vladan Maksimović

13. Kavala – Vavilon

muzika: Boris Krstajić

tekst: Jana Rančić, Boris Krstajić

14. Keni nije mrtav – Dijamanti

muzika: Mateja Đokić, Matija Pešić, Sava Tomić

tekst: Mateja Đokić

Direktan prenos prvog polufinala počinje u 21 čas, a gledaoci će moći da prate festival na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeti i na Internet portalu RTS-a.

(Pančevac/Srbija Danas/K.L.)