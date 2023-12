KONSTRAKTA HOĆE OPET NA EVROVIZIJU Ovo je spisak učesnika festivala PZE24!

Radio-televizija Srbije odabrala je 28 kompozicija koje će se takmičiti na festivalu „Pesma za Evroviziju 2024“ na kojem će biti izabran predstavnik Srbije na „Pesmi Evrovizije“ u Malmeu u maju sledeće godine.

Selekciona komisija RTS-a je za učešće na festivalu „Pesma za Evroviziju 2024“ odabrala sledećih 28 kompozicija:

Bojana x David – No No No

muzika: Boris Subotić

tekst: Boris Subotić, Violeta Mihajlovska

Marko Mandić – Dno

muzika: Nemanja Filipović, Marko Mandić

tekst: Marko Mandić, Nemanja Filipović

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

muzika: Dušan Kurtić, Ivan Kurtić

tekst: Dušan Kurtić, Ivan Kurtić

Milan Bujaković – Moje tvoje

muzika: Petar Pupić

tekst: Lionel Lombard, Maya Sar

Hydrogen – Nemoguća misija

muzika: Hydrogen

tekst: Hydrogen

Kat Dosa – Tajni začin

muzika: Slobodan Veljković Coby

tekst: Slobodan Veljković Coby, Bojana Vunturišević

Filarri – Ko je ta žena?

muzika: Nikola Kirćanski Kei

tekst: Andrijano Kadović Ajzi

M.IRA – Percepcija

muzika: Mira Maletković, Lazar Belić

tekst: Mira Maletković

Saša Báša i Virtual Ritual – Elektroljubav

muzika: Saša Báša, Petar Milošević, Aleksa Stanković

tekst: Saša Báša

Hristina – Bedem

muzika: Hristina Vuković

tekst: Hristina Vuković

Kabala – Vavilon

muzika: Boris Krstajić

tekst: Jana Rančić, Boris Krstajić

Martina Vrbos – Da me voliš

muzika: Martina Vrbos

tekst: Martina Vrbos

Breskvica – Orlovo gnezdo

muzika: Henny, Jhinsen

tekst: Relja Torinno

Ivana Vladović – Jaka

muzika: Milan Stanković – SevdahBaby

tekst: Milan Stanković – SevdahBaby

Lena Kovačević – Zovi me Lena

muzika: Darko Dimitrov, Robert Bilbilov

tekst: Vladimir Danilović, Darko Dimitrov

Keni nije mrtav – Dijamanti

muzika: Mateja Đokić, Matija Pešić, Sava Tomić

tekst: Mateja Đokić

Zejna – Najbolja

muzika: Marko Drežnjak

tekst: Zvonimir Đukić

Konstrakta – Novo, bolje

muzika: Milovan Bošković, Jovan Antić, Ana Đurić

tekst: Ana Đurić

Iva Lorens – Dom

muzika: Iva Lorens, A.N.D.R.

tekst: Iva Lorens

Zorja – Lik u ogledalu

muzika: Zorja, Lazar Pajić

tekst: Zorja, Vladan Maksimović

Yanx – Kolo

muzika: Yanx

tekst: Yanx, Mikos Mikeli

Chai – Sama

muzika: Rap Gorilla, Teodora Vlahović Chai

tekst: Rap Gorilla, Teodora Vlahović Chai, Aleksandar Ilić

Durlanski – Muzika

muzika: Rap Gorilla

tekst: Rap Gorilla, Aleksandar Ilić, Dušan Anisimov

Nadia – Sudari

muzika: Nađa Terzić, Kosta Pantelić, Nikola Denčić

tekst: Nađa Terzić

Džordži – Luna park

muzika: Slavko Milovanović

tekst: Pavle Subotić

Filip Baloš – Duga je noć

muzika: Filip Baloš, Ivana Lukić Jymenik

tekst: Filip Baloš, Ivana Lukić Jymenik

Teya Dora – Ramonda

muzika: Teodora Pavlovska, Luka Jovanović

tekst: Teodora Pavlovska, Andrijano Kadović Ajzi

I sledeće godine biće održana dva polufinala, 27. i 29. februara, u kojima će nastupiti po 14 takmičara, a po najboljih osam plasiraće se u finale koje će se održati 2. marta.

Pobednik festivala predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se sledeće godine održati u Malmeu, nakon što je Lorin u Liverpulu zabeležila svoju drugu pobedu i sedmi trijumf za Švedsku.

Osim gledalaca RTS-a koji će takmičenje moći da prate na programima RTS-a i putem RTS Planete, „Pesmu za Evroviziju“ moći će da prate i gledaoci širom Evrope i sveta putem zvaničnog Jutjub kanala Pesme Evrovizije.

