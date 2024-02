USPEŠAN START SEZONE ZA PK DINAMO

Plivački klub Dinamo iz Pančeva sjajno je otvorio novu takmičarsku sezonu. U veoma jakoj konkurenciji na Vojvođanskom prvenstvu za juniore, osvojeno je ukupno 24 medalja.

Sportski duh i izvanredne sportske veštine sjedinile su se na Vojvođanskom prvenstvu u plivanju za juniore, održanom sredinom februara u Novom Sadu. Ovde su talentovani plivači pokazali svoje umeće. Iako nije bila u dobroj formi, Andrea Poljak, plivačica Dinama iz Pančeva, iz Novog Sada se vratila sa četiri medalje.

– Zadovoljna sam rezultatima. Nisam trenutno baš u formi. Uzela sam dva srebra i dva zlata, u mojim disciplinama 50 i 100 metara leđno. Sada prvo idemo na pripreme u Trebinje koje će trajati 10 dana, a nakon toga nam sledi najbitnije prvenstvo u sezoni, a to je Letnje državno prvenstvo koje će se održati u Beogradu, rekla je Andrea Poljak

Veoma uspešno takmičenje imala je i Nina Čiča, takođe iz Dinama, koja je iz Novog Sada donela čak pet medalja.

– Uzela sam srebro na 50 metara prsno u kategoriji 15 do 16 godina, bronzu isto na 50 metara prsno u apsolutnoj kategoriji, bronzu na 200 metara prsno u kategoriji 15 do 16 godina, bronzu na 100 metara prsno u kategoriji 15 do 16 godina, i u finalnoj trci u apsolutnoj kategoriji takođe bronzu. Mogli smo i bolje rezultate da postignemo, ali s obzirom u kakvoj smo formi, ovo je bilo i očekivano, kaže Nina Čiča

U muškoj kategoriji istakao se Ognjen Mitić koji je na 200 metara delfin uzeo srebrnu medalju u veoma jakoj konkurenciji. Ovi impresivni rezultati svedoče o izvanrednom talentu i predanosti naših plivača pred kojima je svetla budućnost.

(Pančevac/RTV Pančevo)

