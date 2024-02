VUČIĆ: U deklaraciji sa samita u Tirani nema sankcija Rusiji

TIRANA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u završnoj deklaraciji sa samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Tirani nema tačaka o uvođenju sankcija Rusiji i malignom uticaju Moskve.

Vučić je posle plenarne sednice samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa novinarima rekao da su razgovori o predlogu deklaracije trajali „ceo dan i noć“ i da su iz predloženog teksta na zahtev Srbije izbačene tačke o uvođenju sankcija Rusiji i malignom uticaju Rusije, kao i termini „naše države“ i „naše zemlje“ koji su pomenjani u nekoliko tačaka.

– Ne znam koliko ste mogli da vidite, ali imali smo sastanak, ceo dan, celu noć i jutros, trajali su razgovori oko deklaracije. Prihvaćeni su predlozi da se izbaci tačka 11 o Ruskoj Federaciji. Uprkos želji da podržimo međunarodno pravo, nismo mogli. Nema sankcija, ne pominju se sankcije, što je za nas važno, ne pominje se ruski maligni uticaj. Mi smo jedina zemlja ovde koja neće u NATO, naš narod zna zbog čega. Ukrajini danas nije lako, i Ukrajini mi nemamo šta da zamerimo – rekao je predsednik

On je dodao da je Ukrajina jedna od retkih zemalja koja može da govori o teritorijalnom integritetu.

– Osmani je rekla kako se zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta i onda se pitate da li je moguća takva vrta licemerja. Nama je važno da sa Ukrajinom imamo dobre odnose, Ukrajina nije priznala Kosovo – dodao je predsednik.

Vučić je pričao i o izbačenim tačkama iz deklaracije.

– Kada smo sve dogovorili da ne bude, Osmani je tražila da se ponovo glasa o tome, ali joj nije prošlo. To je ta vrsta pristupa u kojem svaki put mora da se vrši žestok pritisak na našu zemlju. Kada bih vam rekao čiji je predlog bio prvi za sankcije, najmoćniji ljudi su to tražili – objasnio je predsednik, i dodao:

Na pitanje na pitanje kako će se Srbija izjasniti o predlogu Zelenskog da Ukrajina i balkanske države osnuju forum za zajedničku proizvodnju municije Vučić je odgovorio da Srbija mora da napravi sopstvenu platformu za razgovore. „Mi vodimo svoju politiku i ponosan sam na to“, rekao je Vučić koji sutra u Tirani učestvuje i na Samitu Zapadnog Balkana o planu rasta i jedinstvenom tržištu.

– Ili imate politiku, ili nemate politiku, niste vi heroj niti bilo čiji poslušnik. Jedino što možete da radite je da se borite za svoju politiku. Danas imamo mnogo posla. Od sedam sati, ide nam Zapadni Balkan, EU samit. One priče koje su realne. Ima onih što sanjaju snove da će prekosutra ući u EU. Ja da se pravim glup i blesav pred našim narodom ne mogu. Ako dovedemo proizvođača automobila, a ne možemo jer ne može 55 odsto delova da pravi u Srbiji, a mi nismo u EU, onda kada izvodi ide 10 odsto dažbina. Bavimo se tim stvarima, jer onda možemo da privučemo i Japance i Nemce. Ako to uspemo da uradimo do kraja godine, to su veliki rezultati – naglasio je on.

Predsednik je pričao i o razgovoru sa Zelenskim.

– Imao sam i poseban razgovor sa njim. Mi, kao ljudi čije su zemlje prošle kroz teške periode razumemo jedni druge. Nisam od onih koji vole da skaču u nebo i da se nekome na Zapadu dodvorava. Mi humanitarno pomažemo, i verujem da od Ukrajinaca nećete čuti lošu reč o Srbiji. Mi vodimo svoju politiku i ponosan sam na to. Svi su slušali šta sam ja govorio – dodao je predsednik Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je i da Srbija mora da napravi sopstvenu platformu.

– Da budemo fer, u BiH kažu da su najveći u regiji, slušate takve gluposti svakog dana. Svi smo mi mali, a mi smo malo manje mali od drugih, iza nas su Hrvati pa svi ostali, kada pričamo o proizvodnji. Pokušavamo da od juna, jula, kalibri 122, 128, 152 i 155 mm, imate razliku, drugačiji su kalibri, ali mi sve to proizvodimo. Pokušavamo da od sledeće godine proizvedemo od ovih kalibara oko 94.000 komada, takve artiljerijske municije. Ako sagledate podatke, Šolc je najavio da bi Nemačka trebalo da proizvodi takve municije oko 200.000 komada, zamislite onda šta bi to moglo da znači za nas ako upola proizvodimo – objasnio je predsednik.

On je dodao da razume Zelenskog koji se bori za svoju zemlju.

– Najsmešnije mi je kada kažu da se na ratištu pojavila granata iz Slobode. Kada kupe od nas, ko god, a gde će da se pojavi? Negde na ratištu. Ako hoćete da uništimo fabrike, i 30.000 ljudi ostavimo bez posla? Naše tenkove, oružje, nore, lazare, i našu raketnu artiljeriju ne damo nikome, to čuvamo za našu Srbiju – rekao je Vučić i dodao:

– Imaćemo vremena da o tome govorimo. To su od životnog značaja teme. Jedinstveno tržište, ima tu problema, oni traže od nas da prestanemo sa subvencijama za strane investitore, hoćemo da privlačimo najveći broj investitora. Jedinstveni platni problem je tema isto od ključnog značaja. Biće interesantno, to su veliki ciljevi za nas. To što radimo sa EU to je bitno i za nas i za njih. Mogu da zamislim kako je ljudima, ratuju, slušaju ovde govore…

Na pitanje o formiranju vlasti u Beogradu, predsednik je naglasio:

– Vidim da su od juče stranački prijatelji navalili da se formira vlas, kažu da imaju većinu. Nisam menjao stav, ali sam obećao da ćemo da razgovaramo u petak. U petak imam mnogo obaveza, u petak popodne možemo da razgovaramo o tome. Do sada nisam video razlog za promenu stava. Oni imaju vlast u stranci, oni donose odluke. Hvala što su pitali, rekli su da će da sačekaju moje mišljenje.

Podsetimo, u Tirani se danas održava prvi samit Ukrajina – Jugoistočna Evropa, na kojem učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a, kako saznajemo, Srbija je jedina zemlja koja će tražiti izmene teksta deklaracije koja treba da bude usvojena. Kako će tekst deklaracije konačno izgledati, još nije poznato.

Naša zemlja traži da se iz deklaracije izbaci sledeće:

1. Sankcije za Rusku Federaciju

2. Maligni uticaj Ruske Federacije na zemlje u regionu

3. Da u tekstu ne stoji „Zemlje“ već „Western Balkan Six“. Ovaj zahtev naša zemlja je tražila zbog tzv. Kosova, jer Srbija lažnu državu nikada neće nazvati „državom“.

Naša zemlja i predsednik Vučić u Tirani će se boriti za svaku reč, dok se ostali učesnici slažu sa predloženim.

