Mijailović: Pružili smo dobru partiju! Duljaj: Važna pobeda, publika je imala šta da vidi

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da je njegova ekipa pružila veoma dobru partiju protiv Železničara i dodao da je publika u današnjem superligaškom meču imala šta da vidi.

„Mislim da smo pružili odličnu partiju, posebno u prvom poluvremenu, publika je imala šta da vidi. Meni je izuzetno drago što su danas tu bili naši košarkaši koji su nam pružili podršku. To je za mene lično velika pobeda, to mi mnogo znači i to je samo dokaz da sport mora da spoji ljude“, rekao je Duljaj za Arenu sport posle utakmice.

„Veoma važna pobeda. Sva sreća nije bilo mnogo kartona, nije bilo povreda. Bilo je dosta šansi, lepa utakmica, mislim da je publika imala šta da vidi“, dodao je on.

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu ekipu Železničara sa 3:1, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Partizan je upisao 19. pobedu od početka šampionata i sada ima 59 bodova, bod više od drugoplasirane Crvene zvezde kojoj će gostovati u narednom kolu.

„Ima vremena do derbija. Prvo da arhiviramo ovu utakmicu, sutra je odmor, a od ponedeljka počonjemo da razmišljamo o Crvenoj zvezdi“, rekao je Duljaj.

Trener Železničara Nenad Mijailović je naveo da se njegova ekipa prikazala u dobrom svetlu u Humskoj, ali da je presudio individualni kvalitet Partizana.

„Generalno, mislim da smo pružili dobru partiju, a uzroke poraza vidim u našem lošem otvaranju utakmice i individualnom kvalitetu Partizana“, rekao je Mijailović.

„Uspeli smo da se vratimo posle 1:0 i da na 2:1 pokazivali smo nešto… dosta je uticao i taj jedanaesterac za 3:1, ali smo i posle toga pokušavali. Mi se okrećemo utakmicama pred nama. Za nas prvenstvo počinje od utakmice sa Radničim iz Niša“, dodao je on.

