1.000 OBROKA SVAKI DAN IZ NARODNE KUHINJE

Oko 1.000 obroka, koje svakog dan posluže korisnicima narodne kuhinje u trpezarijama klubova za stara lica u Pančevu, ali i u okolnim selima, sve je boljeg kvaliteta, napominju u Crvenom krstu Pančevo. Uz najomiljeniji pasulj, dva puta nedeljno, paprikaš sa krompirom i testeninom, kupus, boraniju i grašak sa komadom mesa ili kobasicom, na meniju se nađu i sveže sezonsko voće i povrće, citrusi, mlečni proizvodi, pa i nešto slatko. Iako se obroci spremaju na veliko, ali po propisanim standardima, dodane namirnice doniraju građani, a one stižu iz Banke hrane, piše Politika.

„Pored kompanija donatora koje obezbeđuju određene kategorije proizvoda i novčana sredstva Crvenom krstu Vojvodine i Srbije, i građani pomažu, kako bi oni koji ne mogu bez našeg oslonca i bez podrške, imali jedan redovan obrok svakoga dana, u isto vreme i na istom mestu. Na taj način, ali i zahvaljujući dobroj organizaciji i angažmanu naših volontera, samo prošle godine je prikupljeno i distribuirano oko 1.000 kilograma hrane i dodatnih namirnica, koje korisnici mogu kasnije sami da pripreme”, kaže za „Politiku” Milica Todorović, sekretarka Crvenog krsta Pančevo.

Kuvani obroci narodne kuhinje pripremaju i distribuiraju pet dana u nedelji, uz dva paketa hrane za vikend, za sve koji ostvaruju ovo pravo po osnovu rešenja Centra za socijalni rad. Ali korisnici su i penzioneri sa malim primanjima i osobe koje nisu u stanju da sebi same spreme i obezbede hranu. Za realizaciju ovog programa, resorno ministarstvo obezbeđuje sredstva za nabavku 10 osnovnih artikala hrane prema utvrđenom normativu, za devet meseci po korisniku. Kuvano jelo može i da se preuzme, a za teže pokretne i nepokretne korisnike, ono se dostavlja na kućnu adresu.

Sva kuvana hrana priprema se u kuhinji Gerontološkog centra Pančevo, na osnovu unapred sačinjenog jelovnika o kom brinu šef kuhinje i komisija za ishranu centra. Kuvani obroci za socijalno ugrožene građane od sredine prošle godine stižu i do devet sela na teritoriji grada Pančeva, na punktove pri mesnim zajednicama. Dnevno se tako podeli oko hiljadu obroka, i to, 700 u naseljenim mestima i oko 300 u Pančevu, čime je usluga narodne kuhinje u ovom gradu unapređena. Dostupnost bar jednog toplog obroka u toku dana namesto paketa namirnica na mesečnom nivou, mnogo je značajnija u socijalnom i humanom pristupu korisnicima, koje su različite životne okolnosti dovele u situaciju da ostanu bez sredstava za osnovne životne potrebe, pa i za hranu, ističu u pančevačkom Crvenom krstu.

„Topli kuvani obrok ne može ništa da zameni. Pre svega, oni su sigurnost za građane i građanke iz socijalne kategorije, naročito za one kojima je to jedini dnevni kuvani obrok. Naš cilj je da stignemo do svih onih korisnika koji nisu bili u mogućnosti da dođu do ovakve vrste podrške iz različitih razloga. To je pomoć odmah, kada se neko pojavi i kada kaže da ima tu vrstu problema, a nekada je ta mala ali trenutna pomoć najdragocenija”, napominje Todorovićeva.

Pri tri pančevačka kluba za odrasla i stara lica, gotovo četiri decenije funkcioniše narodna kuhinja kao važan vid pomoći socijalno najugroženijim građanima, koji tu mogu da pojedu topli obrok, ali i provedu slobodno vreme. Rad i različite aktivnosti klubova finansira grad Pančevo, a za program narodne kuhinje dodatno se opredeljuju sredstva, kako bi svih 12 meseci, i za sva lica koja ostvaruju to pravo, redovno bili pripremani i distribuirani kuvani obroci i paketi hrane.

(Pančevac)

