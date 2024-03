PALA U ZAGRLJAJ KOLEGAMA Anđela stigla na ročište s Lečićem VELIKA PODRŠKA GLUMACA

Anđela Jovanović Dudaš pala je u zagrljaj kolegama glumcima koji su u velikom broju došli da je podrže na prvom zakazanom ročištu po tužbi Branislava Lečića koji od nje potražuje 300.000 dinara, pošto je odbila da igra sa njim u seriji „Radio Mileva“.

Glumica se izgrlila sa kolegama koje su je dočekale aplauzom, sa kojim su je i ispratili u sud, govoreći joj:

– Bravo, samo se smej!

U Prvi osnovni sud došlo je više od 10 Anđelinih kolega – Mirjana Karanović, Milena Radulović, Anđelka Prpić, Nina Janković, Iva Ilinčić, Maša Dakić, Miona Marković, Đorđe Stojković…

Anđela je, podsetimo, objasnila da je odbila da glumi sa Branislavom „zbog neprijatnog događaja iz prošlosti“.

– Da, tačno je da me je Branislav Lečić tužio sudu, jer sam odbila da igram s njim u seriji „Radio Mileva“. Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala s njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru s tim čovekom kako zbog onoga kroz šta sam ja prošla, tako i principijelno, zbog onoga za šta su ga moje koleginice optuživale – rekla je kratko Anđela za Blic, ne želeći da govori o detaljima „neprijatnog iskustva iz prošlosti“.

View this post on Instagram A post shared by Telegraf.rs (@telegraf.rs)

– Tužili su je moji advokati zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad, to apsolutno nema niko pravo da radi i to je zakonski prekršaj. Detalje oko tužbe ne znam, to advokati radi, ali ona je učinila nešto što je van zakona. Ona nema pravo da nekom uskraćuje pravo na rad. Dan pred snimanje mi je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom. Advokati mi kažu da to nije dozvoljeno i da su zbog toga reagovali i da će u buće reagovati na svaku vrstu takvog ponašanja – rekao je tim povodom Branislav Lečić.

– Ne znam na kakvu neprijatnu situaciju Anđela misli iz prošlosti. Mi smo se videli samo jedanput u životu. Bilo je to pre devet ili deset godina. To je bio prvi i jedini put. Hteo sam da radim jednu predstavu i jednu od uloga sam hteo da namenim njoj. Imali smo razgovor lice u lice u kojem sam procenjivao da li je spremna i sposobna za ulogu koju sam joj namenio – rekao je.

– To je bila rediteljska provera, jedan opušten razgovor, normalan, bez ikakvih seksualnih asocijacija, iluzije ili bilo čega što bi asociralo na seksualno. Niti sam je dodirivao, niti je ona mene dodirivala – tvrdi Branislav za Informer.

(Telegraf.rs)

NE ŽELIM DA BUDEM U ISTOM KADRU S TIM ČOVEKOM Glumica odbila scenu sa Branislavom Lečićem, on uzvratio tužbom!