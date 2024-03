Proleće nam stiže uskoro! Evo KAKVO nas vreme OČEKUJE u aprilu i maju!

Proleće nam kalendarski uskoro stiže, a kakve nas vremenske prilike očekuju otkriva meteorolog Slobodan Sovilj.

Prema rečima meteorologa Sovilja, na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje proleće sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom količinom padavina.

Temperature

– Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku proleća 2024. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do +2°C. Očekivane vrednosti srednje prolećne temperature vazduha biće u intervalu od 12°C do 15°C, u višim predelima od 3°C do 8°C. Očekuje se od 12 do 20 letnjih dana u nižim predelima – navodi Sovilj.

Količina padavina

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom proleća količina padavina biti u granicama višegodišnjeg proseka, u intervalu od 130 mm do 200 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 210 mm do 300 mm. Prognozira se broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom proleća u nižim krajevima u intervalu od 32 do 40, a na planinama do 50 dana.

– Nakon najtoplije jeseni 2023. i zime 2023/2024. u istoriji meteoroloških merenja, koja u Srbiji, da podsetim, datiraju od 1888. godine, tokom proleća nastavljaju se pozitivna odstupanja temperature, odnosno toplije vreme u odnosu na referentni period od 1991 – 2020. godine. Istina, odstupanja će, prema prognozi, biti manja od onih tokom zime (a naročito tokom februara), ali će i dalje u većini mesta biti značajna i iznositi oko +2 °C – ističe meteorolog.

U drugoj polovini marta nastavlja se promenljivo vreme. Maksimalne temperature u većini dana od 15 do 20°C, a prolazna naoblačenja uslovljavaće kratkotrajnu kišu, a sneg samo na visokim planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine.

Vreme u aprilu

– Tokom aprila očekuje se srednja temperatura vazduha u intervalu od 12°C do 15°C u nižim predelima, a u brdsko-planinskim oblastima od 3°C do 8°C, što je za oko +2°C iznad višegodišnjeg proseka. Srednja maksimalna temperatura biće u intervalu od 18°C do 21°C, a u planinskim predelima od 7°C do 14°C – kaže meteorolog.

Tokom aprila se prognozira količina padavina u nižim predelima u intervalu od 40 mm do 65 mm, a na planinama od 70 do 95 mm, što je u domenu višegodišnjeg proseka u celoj Srbiji. Očekuje se broj dana sa padavina u nižim predelima u intervalu od 10 (u Negotinu) do 14 (u Ćupriji), a u brdsko-planinskim krajevima do 16 dana (na Kopaoniku i Zlatiboru).

Prognoza za maj

Tokom maja srednja temperatura imaće vrednosti u intervalu od 15°C do 18°C, a u planinskim predelima od 7°C do 12°C. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za maj biti od 22°C do 24°C u nižim predelima, a u planinskim predelima od 12°C do 18°C. Prognozira se od 10 (u Kuršumliji i Dimitrovgradu) do 14 letnjih dana (u Negotinu i Beogradu).

– Tokom maja se prognozira prosečna količina padavina u većem delu Srbije, u nižim predelima od 60 do 90 mm, a na planinama od 90 do 120 mm, lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja. Očekuje se u maju broj dana sa padavinama u nižim predelima od 12 (u Negotinu) do 15 dana (u Valjevu i Dimitrovgradu) a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana – zaključuje Sovilj za Novosti.

(Pančevac/Novosti)

PRVENSTVO VOJVODINE 11 medalja za karatiste Spartaka