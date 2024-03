RED VOŽNJE ZA VOZOVE DO DECEMBRA

Možda je malo komplikovanije, ali je sigurno jeftinije do Beograda ići vozom. Do dodatnog popusta se može doći i uz karticu „Srb plus”. Ali oprez – „Panvoz” ne saobraća nedeljom, kao ni za Uskrs i Dan državnosti. Iz „Srbijavoza” stižu najave da ćemo dobiti voz i do Novog Sada i produženje linija do Pazove.

– Oduševio me je voz. Za samo 150 dinara sam stigao do Beograda. Nisam ni znao da ide – sa oduševljenjem primerenim čoveku koji bar petnaest godina nije seo ni u autobus ni u voz za prestonicu priča nam Danijel P. A na pitanje kakav je taj „Panvoz”, odgovara: „Vrlo pristojan”.

Za „Panvoz” 116 miliona

Doduše, naš sagovornik nije znao da je „Panvoz” počeo ponovo da saobraća još početkom 2023, uz zdušnu pomoć Grada Pančeva, koji je za tu namenu ove godine iz lokalnog budžeta izdvojio 116 miliona dinara. Ali nije to ekskluziva za Pančevo. „Srbijavoz” smatra, kako su i napisali u saopštenju povodom ukidanja poslednjeg polaska voza za Vršac, da lokalne samouprave treba da se s njima dogovore o planiranju linija, ali i finansiranju pojedinih vozova „za koje postoji potreba njihovih sugrađana”.

Na teret Pančeva pada i uređivanje stanica na teritoriji grada, dok „Srbijavoz” organizuje prodaju karata na stanici „Pančevo glavna”, u vozovima i preko interneta. Od prihoda od prodaje karata Gradu pripada 90 odsto, pa i cenu određuje Grad. Cena koju plaća Pančevo izračunata je na osnovu pređene kilometraže, jer svaki kilometar, pa i na relaciji između Zemuna i Pančevačkog mosta, za prazne kompozicije košta 1.074 dinara bez PDV-a.

Popust uz karticu „Srb plus”

Od decembra su usledile i izvesne promene u redu vožnje za oba voza kojima se može stići do prestonice i nazad. „Panvoz” koji kreće od Vojlovice, a zatim u Pančevu staje i na Strelištu, kao i na stanicama „Pančevo varoš” i „Pančevo glavna” i saobraća do Pančevačkog mosta, ima po tri polaska u ranijim jutarnjim i u popodnevnim satima.

Oni koji bi da krenu ipak malo kasnije, u toku prepodnevnih ili večernjih sati, mogu da koriste voz iz Vršca. Prednost za Novoseljane je to što se takođe nalaze na ovoj pruzi, ali ne i Vojlovica i Strelište. Ovaj voz ide i do stanice „Beograd centar”, a od decembra nekoliko puta dnevno i do Zemuna. Nažalost, samo se još sećamo vremena kada je i „Panvoz”, koji se tada zvao „Beovoz”, išao čak do Batajnice. Ipak, prema najavama v. d. direktora „Srbijavoza” Ivana Bulajića, mogli bismo se obradovati u toku ove godine ako dobijemo i železničku liniju do Novog Sada i ako se sve linije do Beograda iz Pančeva produže do Pazove.

A onima koji odluče da svakodnevno koriste voz kao prevozno sredstvo do posla, škole ili fakulteta u Beogradu, isplatiće se i da uzmu karticu „Srb plus”. Za „odrasle” koji imaju više od 26 godina ona godišnje košta 800, a za mlađe 400 dinara. Omogućava popust od 30 odsto za kartu u jednom smeru, a 10 odsto za povratnu kartu i može se dobiti na stanici „Pančevo varoš”. Važi samo uz ličnu legitimaciju.

(Pančevac)

