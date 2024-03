MAJKA MLADIĆA poreklom iz Srbije koga je oteo HAMAS: Osećam da je ALON ŽIV

Pet meseci je prošlo od strašne tragedije koja je zavila muzički festival u Izraelu u crno.

Sedmog oktobra, palestinski militanti su nasilno upali na festival i otvorili vatru, ostavljajući iza sebe trag smrti i razaranja.

Više od hiljadu ljudi je izgubilo živote u tom krvavom napadu, dok je više od 200 osoba oteto i odvučeno u neizvesnost. Među otetim osobama, nalazi se i Alon Ohel, mladić srpskog porekla, čija sudbina je još uvek neizvesna.

Majka ovog dvadesettrogodišnjeg mladića, Idit Ohel, gostujići u emisiji „Uranak“ na televiziji K1, rekla je da oseća da je njen sin živ, ali da za ovih pet meseci nije dobila nikakvu informaciju o njemu. Na samom početku razgovora, opisala je trenutak kada su ona i njen suprug saznali da im je sin u rukama Hamasa.

– Sedmog oktobra se nije javio, i kako je vreme prolazilo, osetili smo da nešto nije u redu. Slali smo mu poruke i dobili smo odgovor samo na jednu, gde nam je rekao da je u skloništu i da je dobro. Međutim, sutradan u ranim jutarnjim časovima, počeli smo saznajemo šta mu se desilo. Moj suprug je došao i rekao mi da je Alon kidnapovan – kaže majka otetog mladića.

Ona je otkrila ko im je saopštio ovu strašnu informaciju.

– Suprug je otišao u bolnicu da pronađe Alona, i jedan njegov dobar prijatelj mu je rekao da je Alon možda otet i da ga u bolnici nema. Dan kasnije smo saznali da je kidnapovan. Alenov najbolji prijatelj, koji je bio sa njim u skloništu i preživeo, rekao nam je da je na silu odveden u Gazu i da je otet – dodaje.

Dve nedelje nakon nestanka, Idit je zajedno sa porodicom gledala snimak otmice svog sina.

– Alonov brat je došao do tog videa. Hamas je postavio taj video na kome se videlo kako oni bacaju sedam ručnih bombi na sklonište. Alon i još neki ljudi su izbacivali ručne bombe. Jedna je eksplodirala u skloništu i onda smo videli kako Hamas ulazi unutra i izvodi Alona i još trojicu. Videli smo sve, da je krvav, ali da se kreće, pomera ruke, tako da smo videli da je živ.

Na pitanje, da li nakon pet meseci ima neku informaciju o sinu, kaže:

– Nemam, Alon ima dvojno državljanstvo, Srbije i Izraela, a srpska Vlada, posebno Vučić, su zaista uradili sve što mogu da ga lociraju, ali nismo dobili informacije od izraelske Vlade. Oni nisu bili u stanju da nam pruže bilo kakve informacije o tome gde je i da li je živ. Ja sam njegova majka i mogu da ga osetim, da je on u redu. Osećam to u sebi da je živ, ali nisam dobila ništa zvanično od vlasti, bilo srpskih ili izraelskih.

U brojnim gradovaima izvan Izraela, i u Srbiji, porodica Ohel, organizovala je postavku „Žuti klavir“, koja podseća ljude na njihovog sina i preostale taoce

– On je svirao klavir; bio je pijanista. Za nas je bilo prirodno da imamo klavir – žut. Poruka je da nije sam; žuta boja simbolizuje svetlost osobe koja sedi za klavirom. Svira, peva i pijanista u toj situaciji nije sam, jer dolaze ljudi koji slušaju muziku. Poruka je da moramo da shvatimo da Alon ne može da svira sam. Mi se molimo za njega i sve ostale taoce. Moramo da budemo svesni šta se dešava i da je Alonu i svima njima koji su tamo potrebna naša pomoć da se vrate kući. Svi u svetu moraju da nas podrže i da nam pomognu da se Alon vrati kući. Učestvujemo u razgovorima sa Katarom, Egiptom, pokušavamo da pomognemo. Puno je još talaca u Gazi koji se nadaju da će se vratiti svojim domovima. Mi ne znamo da li ih hrane, da li su zaštićeni, da li imaju svetlosti. Ništa ne znamo. Alonova otmica nema nikakve veze sa ratom i politikom. To mora da bude i humanitarno pitanje, i da ljudi u svetu shvate da moramo da njemu i ostalima pomognemo. Svakog dana smo u iščekivanju i jako nam je teško. Nisam ga čula pet meseci; koja bi majka mogla to da kaže za sina ili ćerku. To je previše – dodaje Idit.

Tokom kratkog prekida vatre, oko pedesetoro Izraelaca oslobođeno je iz Gaze, u razmenu za palestinske zatvorenike, međutim, Alon nije bio među njima. Ipak, iako je u kontaktu sa porodicam puštenih talaca, Idit kaže da nikakvu informaciju nije uspela da dobije o svom sinu.

– Pre svega, ja sam u kontaktu i upoznala sam sve porodice talaca. Čula sam za ljude koji su se vratili i ja sam srećna zbog njih, ali niko nije video Alona. On je otet sa muzičkog festivala i svi ljudi koji su se vratili nisu znali gde je on, i shvatam zašto je to tako. Većina osoba koje su se vratile su žene ili deca, Alon je muškarac, on ima 23 godine danas. Rođendan mu je bio 12. februara. Većina ljudi koji su se vratili nisu bili s njim. Tako da nije ništa procurelo, nemam nikakvih informacija. Verujem da svaki talac koji se vraća kući je prošao kroz nešto, ali su to sve različite situacije. Svačija situacija je drugačija, bili su u društvu različitih ljudi, tako da ne znamo ništa, što je jako teško – zaključila je Idit Ohel u emisiji „Uranak“ na televiziji K1.

(Pančevac/K1)

