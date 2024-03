PREDSEDNIK VUČIĆ U BATAJNICI: 20. aprila videćete prva gađanja srpskih dronova

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas jedinice Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Obilasku prisustvuju i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministar odbrane Miloš Vučević, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali.

– Prošli put kad sam bio, ništa od ovih hangara nije bilo. Isto smo ovde stajali, padala je kiša – prisetio se Vučić prethodnog obilaska.

Osvrnuo se Vućić i na nepoznatu letelicu iznad Valjeva, koja je uočena juče na visini od 5.500 metara.

– Ono juče je bio balon ili veliki špijunski dron? Brzo je napustio prostor. Sledeći put to PVO nek dejstvuje i sruši, pa da utvrdimo čije je. Sve vreme imamo dva naoružana aviona tipa mig 29, a vreme reakcije je 10 minuta od datog signala.

Najavio je da će sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom pričati o nabavci borbenih aviona „rafala“.

– Mi ćemo svakako ići u nabavku. Ako ne budemo mogli da nabavimo „rafale“, nabavićemo nešto drugo. Moramo da vodimo računa o regionu. Kao vojno neutralna zemlja moramo da budemo jači, da bismo tu neutralnost mogli da sačuvamo – rekao je Vučić.

Ističe da smo nabavili i mnogo radara iz Francuske, to je vrhunska oprema.

Na pitanje „Novosti“ o mogućnosti nabavke PVO sistema od strane Kine, Vučić kaže da postoji problem sa tim kako te sisteme uvesti.

– Oni (kinezi) su fantastični, ali je problem sa uvozom. Kina ima fantastično oružje! Sad razumem zašto su toliko radili protiv Srbije na razbijanju SRJ… Kada imate pomorski pristup niko ne može da vam zabrani uvoz, a ovako… – naveo je on.

– Siniša je sa zadovoljstvom odobrio pare – rekao je Vučić obraćajući se ministru dok je govorio o kupovini naoružanja, a Mali je odgovorio:

– Nisam mogao da skinem osmeh s lica. Sve za vojsku.

Predsednik je potom pozdravio Stefanovića, koji je juče poleteo ka letelici iznad Valjeva.

Podsetio je predsednik na pilote junake iz 1999. godine, Milenka Pavlovića, Zorana Radosavljevića…

Potom su sa aerodroma poletela dva MIG-a.

– Poleteše lepo… Koliko im je trebalo juče do Valjeva? – pitao je predsednik i dobio odgovor „10-12 minuta“.

Vučić je na poklon dobio jaknu Ratnog vazduhoplovstva i zahvalio se rečima: „Hvala, divan poklon“.

Obraćanje ministra odbrane, predsednika Srbije i predsednika Republike Srpske

Ministar odbrane Miloš Vučević zahvalio se predsednik Srbije Aleksandru Vučiću.

– Mislim da smo dobre stvari radili ovih godinu i po dana. Hoću da se zahvalim i saradnicima u ministarstvu odbrane, načelniku Generalštaba… Svakako će nova Vlada, kao i prethodna na čelu sa Anom, pružiti Vojci Srbije punu podršku, jer je vojska garant opstanka – kazao je Vučević.

Divno je svedočiti sveopštem napretku Srbije, kaže predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

– Mi u Republici Srpskoj smo zagledani u Srbiju. Srbija je pokazala da može da razvije sve sektore, ne samo u ekonomiji i infrastrukturi, već i u vojsci. Srbija je sposobna da brani svoje nebo i svoju teritoriju – rekao je Dodik.

Vučić je prvo čestitao Vučeviću izbor za mandatara.

– Pred njim, pred Vladom i pred Narodnom skupštinom su teški zadaci – rekao je Vučić.

Nastavljamo da snažimo našu vojsku, ističe on.

– Kada sam ja bio ministar odbrane imali smo jedan (lovački) aparat, a sada ih imamo 14. I nabavićemo ih još. Ali pre svega se oslanjamo na domaću proizvodnju. Kada slušate brojeve o kojima govore nek mnogo veći i jači, i Francuska i Nemačka, kada govore o trostrukom uvećanju, opet u nekim stvarima ne mogu da dođu do onoga što radi mala Srbija – rekao je predsednik.

Za nas je važno da možemo sami da čuvemo svoje nebo, dodaje. Moramo mnogo da radimo i unapređujemo, naročito na besposednim vozilima i bespilotnim letelicama, ističe.

– Već 20. aprila videćete prva gađanja srpskih dronova, i da vidimo možemo li mi to da pravimo, i da pogodimo nešto. Videćete i „komarce“ i „osice“, ali i „gavrane“, koji će praviti veliku razliku – rekao je Vučić.

Vučić se zahvalio svima koji su došli s njim danas u Batajnicu.

O pisanju „Slobodne Bosne“ da „Vučić preti novom ratu“, kao i o pisanjima da je Vučević rekao da će se „Crnoj Gori obiti o glavu priznanje Kosova“, predsednik kaže:

– Sa bezobrazlukom se suočavamo svakog dana. Milošu je izjava izvučena iz konteksta. U Sarajevu su izmislili moju izjavu. Rekao Vulin, a njih baš briga. Ja se ne osećam kao čovek koji je vrhovni komandant da treba da pretimo bilo kome. Mi smo mala zemlja. Oni na svojoj strani imaju i Amerikance i Engleze… Mi smo mali, ali slobodarski orijentisani. Svakog dana moraju da pričaju o Beogradu, šta da radimo, na to morate da se naiknete, to je cena uspeha, što vam je uspešnija ekonomija i snažnija vojska. Srbija nikome ne preti. Znamo naše probleme. Znamo koliko smo slabi, ali znamo i koliko smo jači nego što smo bili – dodaje on.

O radu policije na nestanku Danke Ilić, on kaže da se pojavio novi trag.

– Hoću da se zahvalim policiji koja danonoćno radi. Kada se u pola tri kao noćas pojavio novi trag, oni izveste i mene. Do pola pet su svi na svojim mestima. Svaka im čast na posvećenosti, koliko se ljudi bore za jedan divni život. Svakog bogovetnog dana. Nadam se da će uspeti da rasvetle i taj slučaj – rekao je Vučić.

Kad je u pitanju najavljena rezolucija o Srebrenici, Vučić kaže da njemu nije problem da pokaže ljudskost i da voli i poštuje bošnjački narod, te dodaje da je išao da se pokloni njihovim žrtva, a to nikad nisu uradili politički predstavnici Bošnjaka.

– Nije to pitanje priznanja da se dogodio strašan zločin i pokazivanje žalosti i ljudskosti, već političkih posledica – objasnio je on.

(Pančevac/Novosti)

