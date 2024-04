TALENAT RETKO MOŽEŠ DA IZDVOJIŠ Seka bez dlake na jeziku o mladim glumcima i društvenim mrežama

Juče je obeležen 100. rođendan velikog glumca i komičara Miodraga Petrovića Čkalje.Tim povodom velikani našeg glumišta govorili su o njemu. Jedna od zvanica ovog događaja bila je i naša čuvena glumica, Jelisaveta Seka Sablić.

Ona je u razgovoru sa domaćim medijima prokomentarisala trenutnu situaciju na glumačkoj sceni, ali i neke aktuelne trendove.

Seka je otkrila kakva atmosfera vlada danas iza pozorišnih kulisa i prisetila se kako je to bilo nekada:

„Vreme se promenilo drastično, otišlo je unazad. Unazad, pa još gore tako da samim tim sve se menja, svi segmenti društva, tako i gluma. Druženje je pre bilo deo posla. Kao što je bife ‘Ateljea 212’ postojao sa puno poštovanja prema svome poslu i sa ljubavlju jedni za druge i ‘Srpska kafana’, kao što je postojala nekada za glumce danas ih više nema. Ni posle predstave, u glavnom niko ne sedi“, počela je glumica za „Svetski radio“.

Seka se dotakla i tematike današnjih filmskih i pozorišnih ostvarenja, te objasnila zašto na našem tržištu na neki način manjka komičnog sadržaja.

„Talenat mora da se neguje, imamo divnu generaciju relativno mladih ljudi koji su komičari, fenomenalni. Mnogo njih je nažalost i preminulo, nema Marinka Madžgalja ni Laneta Gutovića, velikana našeg glumišta“, rekla je Sablićeva.

Dotakla se i toga da li je mlađim glumcima pri izboru uloga važnija zarada ili saradnja sa kolegama:

„Ja retko sada potpisujem ugovore, ali pre će biti da je mojoj generaciji važnije ko je pored mene u kadru nego ovim klincima. Oni su svi isti, produkcija je takva, velika, a talenat retko možeš da izdvojiš. Prvo nema ko da ga primeti, pre su postojale dramske, humoristične, književne redakcije koje su to negovale“, navodi Seka.

Njene replike iz legendarne serije „Ljubav, navika i panika“ česta su inspiracija korisnicima Tiktoka i Instagrama, te neretko možemo videti mlade ljude kako oponašaju njenu gestikulaciju i način izražavanja iz serije. Međutim, sudeći po Sekinoj reakciji, njoj se to baš i ne dopada:

„Jadno. Ja nemam društvene mreže, ali su mi slali klipove, to je bilo baš tužno. Nemojte to raditi, vi ste originalni, samo razmišljajte. Snimite tu osobu u vama, mada ako ste talentovani ona je već snimljena. Možete da uzmete tekst, situaciju ili imitaciju to pozdravljam“, zaključila je glumica.

(Pančevac/Nportal)

DANAS JE NAJVEĆI ZAVODNIK MEĐU GLUMCIMA, A NEKAD JE OVAKO IZGLEDAO Zbog nežnih crta lica i duge kose mnogi su rekli da liči na devojčicu! FOTO

OVAJ GLUMAC IGRA Vojažovog oca u seriji SABLJA: Dok smo snimali scenu ATENTATA, vraćale su nam se EMOCIJE