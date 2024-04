RASTE BROJ DECE ZARAŽENE MALIM BOGINJAMA Ovo su simptomi i moguće komplikacije

Od početka godine, a zaključno sa 5. aprilom ove godine, male boginje su dijagnostikovane kod 54 osobe u Srbiji. To je za osam više u odnosu na prethodni izveštaj, zaključno sa 29. martom, kažu u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Na teritoriji grada Beograda, u okviru epidemije prijavljene 22. februara ove godine, registrovan je 41 slučaj morbila, od kojih su 33 potvrđena u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, a osam obolelih osoba su porodični kontakti laboratorijski potvrđenih slučajeva

Najugroženiji nevakcinisani

Među obolelima od malih boginja je 11 dece uzrasta od jedne do pet godina, od kojih je devetoro bilo nevakcinisano, jedno je primilo jednu dozu vakcine sa komponentom protiv morbila, a jedno je nepoznatog vakcinalnog statusa, deset nevakcinisanih osoba uzrasta od 8 do 25 godina, dve potpuno vakcinisane osobe uzrasta 14 i 16 godina, kao i 18 osoba starijih od 35 godina nepoznatog vakcinalnog statusa.

Od februara na snazi pooštrene epidemiološke mere

Od 7. februara ove godine na snazi su pooštrene mere epidemiološkog nadžora nad malim boginjama na teritoriji Srbije u skladu sa Planom aktivnosti za odstranjivanje ove bolesti u zemlji (prijava sumnje, laboratorijska dijagnostika, izolacija i lečenje obolelih, zdravstveni nadžor, epidemiološki nadžor, vakcinacija nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih lica, vakcinacija osetljivih lica iz kontakta unutar 72 sata itd.).

Najviše obolelih je i dalje u Beogradu, a male boginje potvrđene su i u Novom Sadu, Valjevu, Mionici, Staroj Pazovi, Boru…

Simptomi

Simptomi morbila, odnosno malih boginja, traju dva do četiri dana, nakon čega dolazi do skoka telesne temperature i pojave najkarakterističnih znaka bolesti – ospe, i to prvo na licu.

Posle inkubacije (period od momenta ulaska virusa u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba) od sedam do 18 dana, dolazi do pojave povišene telesne temperature, sekrecije iz nosa, kašlja i konjunktivitisa (vodnjikave, crvene oči i otečeni kapci).

Nabrojani simptomi traju dva do četiri dana, nakon čega dolazi do skoka telesne temperature (preko 40°C) i pojave makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu, koja se zatim širi na trup i ekstremitete.

Komlikacije mogu da budu opasne po život

Jedna trećina obolelih bila je hospitalizovana zbog težine kliničke slike praćene komplikacijama. U ovoj epidemiji registrovano je 15 smrtnih ishoda među kojima je bilo četvoro dece mlađe od pet godina.

Komplikacije su češće kod dece mlađe od pet godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su zapaljenje pluća (pneumonija), zapaljenje srednjeg uha, dijareja, zapaljenje mozga i gubitak vida.

Zapaljenje pluća se javlja kod svake 20. obolele osobe i oko 60 odsto slučajeva smtnih ishoda nastaje upravo zbog ove komlikacije. Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, dok na 1.000 obolelih sa navedenom komlikacijom dolazi do smrtnog ishoda.

Prethodne 2023. godine registrovano je 50 slučajeva morbila u našoj zemlji, od kojih je većina (94 odsto) bila nevakcinisana.

(Pančevac/Novosti)

OPADA broj obolelih od VELIKOG KAŠLJA, a MALE BOGINJE ne posustaju!

MALE BOGINJE SE NE SMIRUJU! Virus u vazduhu lebdi 2 sata! Evo šta će se desiti ako prođete putem kojim je OBOLELI išao