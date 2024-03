MALE BOGINJE SE NE SMIRUJU! Virus u vazduhu lebdi 2 sata! Evo šta će se desiti ako prođete putem kojim je OBOLELI išao

U prethodnom periodu, po broju obolelih od malih boginja, prednjačio je Beograd. Dr Ivana Begović Lazarević, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje, upozorila je na trenutnu situaciju, ističući da nema opuštanja kada su morbile u pitanju. Na nedeljnom nivou imamo dva do tri potvrđena slučaja.

Kada je reč o uzrastu, devetoro obolelih su bebe, odnosno deca starosti do pet godina. Osmoro obolelih je u uzrastu do 19 godina, 11 obolelih su stariji od 35 godina. Dr Begović je otkrila da je bilo komplikacija i to kod odraslih osoba.

– Komplikacije u vidu zapaljenja pluća su bile kod tri obolele osobe, a kod jedne su bile tečne stolice, kod druge osobe obolele bilo je izraženo povraćanje – rekla je doktorka i upozorila na jačinu ovog virusa.

Virus koji u vazduhu lebdi dva sata

– Virus morbila ostaje u vazduhu da lebdi jedno dva sata. Dakle, osoba koja je prošla istim putem posle obolele osobe, ukoliko nije vakcinisana, može da oboli. Znači ako se obolela osoba pojavi u nekoj populaciji, odnosno u nekom kolektivu gde su osobe bez imuniteta, može da zarazi čak 18 osoba. Tako da govorimo o najzaraznijem virusu i jako je zato bitno da deca koja dobiju temperaturu, a nisu vakcinisana, ne idu u kolektiv jer može da bude reč o malim boginjama – rekla je dr Begović Lazarević.

Najvažnija preventivna mera je vakcinacija i ostanak kod kuće, odnosno izolacija u kućnim uslovima dok se ne postavi prava dijagnoza i dok se ne povuku simptomi. Dok se beleži blago poboljšanje epidemijske situacije, vakcinacija je i dalje od velike važnosti, kao i provetravanje prostorija, ostanak kod kuće, što važi i za decu i za odrasle.

(Pančevac/K1ifo)

Stiglo nam je PROLEĆE! A takav je i dan PRED nama, ISKORISTITE GA!