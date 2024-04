BRNABIĆ posle sastanka sa šefovima poslaničkih grupa: Opozicija odbila sve KONKRETNE TEME

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić posle održanog sastanka o daljem radu na ispunjenju preporuka za unapređenje izbornog procesa u Srbiji, obraća se javnosti.

Ona je izjavila da na današnjem sastanku sa šefovima poslaničkih grupa postavila konkretne teme, ali da ih je opozicija odbacila i nije želele da razgovara o njima.

– To je bio pokušaj dijaloga, ja znam da ovako ne izgleda dijalog, ali me to neće sprečiti da pokušavam. Nastaviću da pokušavam i da apelujem da se ponašamo kao odgovorni i ozbiljni ljudi, da pokažemo svim građanima Srbije, jer smo zahvaljujući isključivo njima, mi u ovom domu kao njihovi poslanici – rekla je Brnabić na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

Brnabić je rekla da je predstavnicima opozicionih poslaničkih grupa predstavila izmene Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o finansiranju političkih stranaka, Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o Ustravnom sudu, te da bi se samim izmenama tih zakona ispunilo sedam preporuka ODIHR.

– Želim da primenim sve ODIHR preporuke – rekla je Brnabić.

Ona je dodala da su svi pre sastanka dobili Nacrte izmena i dopuna zakona.

(Pančevac)

