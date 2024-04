JKP GREJANJE USKLADILO RAD SA VREMENSKIM USLOVIMA

Javno komunalno preduzeće Grejanje proteklih dana uskladilo je svoj rad sa spoljnim temperaturama koje su izuzetno visoke za ovaj period godine, kaže Predrag Živković, direktor ovog preduzueća.

Grejna sezona traje do 15. aprila, ali će ona biti produžena do kraja meseca maja ako temperature budu niže naglašava Živković. On je najavio da već početkom maja će početi sa radovina na remontu sistema.

U toku prošle nedelje obavestili smo korisnike naših usluga da zbog visokih dnevnih temperatura smo prešli na usklađen režim rada naših toplana, rekao je Predrag Živković, direktor Javno komunalnog preduzeća „Grejanje“. To znači da toplane proizvode i ispručuju toplotnu energuju u zavisnosti od spoljašnjih tempratura.

– Posebno u jutarnjim časovima proizvodićemo i isporučivati toplotnu energiju našim korisnicima ali u momentima kada imamo posebne dnevne temperature tada će doći do privremenog prekida rada toplana. Sa takvim režimom nastavićemo do 15.aprila kada se i formalno po gradskoj odluci završava grejna sezona ali želim da naglasim da do 1. maja ćemo biti u stanju pripravnosti koja podrazumeva da ukoliko prosečna dvenvna, a posebno jutarnje temperature budu veoma niske da ćemo i tada proizvoditi i sporučivati toplotnu energiju. Pogledao sam dnevnik rada toplana i mogu da kažem da smo prošle godine radili do 28.aprila, rekao je Predrag Živković – direktor JKP „Grejanje“.

– Prošle godine zbog vremenskih prilika nismo bili u mogućnosti da celo leto koristimo za remont sitema i pripremu za novu sezonu, zato ćemo ove godine već početkom maja početi sa radovima u naselju Kotež dva i na toplani na Sodari, rekao je Predrag Živković.

– Od 1. maja imamo već definisane lokacije gde su se pokazale određene slabosti a tu pre svega mislim na naselje Kotež dva, imali smo nekoliko manjih havarija registrovanih u ovoj grejnoj sezoni u Ulici Vojvođanski bulevar i u Kikindskoj ulici. Kada se radi o toplani Sodara i mreži kada se radi o korisnicima koji su priključeni na ovu toplanu od početka maja je već sve priprmljeno, radiće se na sanacije šahte na Keju Radoja Dakića i u dvorišut u Ulici Braće Jovanović 24 C“, kaže Živković.

Prema gradskoj odluči pročesna dnevna temperatura ako je ispod 12 stepeni toplane počinju sa radom, a upravo iz tog razloga će grejanje naradnih dana u jutarnjim časovima pokretati svoj sistem.

(Pančevac/RTV Pančevo)

