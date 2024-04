PANTRANSPORT: Izmena trasa od 15. aprila kroz naselje Strelište zbog izvođenja radova

Pantransport obaveštava javnost da će njihova vozila od ponedeljka, 15. aprila, na linijama 6 Centar – Strelište – RNP i 7 Jabuka – Strelište – RNP saobraćati novom izmenjenom trasom kroz naselje Strelište, usled nastavka izvođenja infrastrukturnih radova u ulici Dušana Petrovića Šaneta, a nakon završenih radova u ulicama Ive Andrića i Stevana Sremca.

Vozila iz smera centra grada kretaće se redovnom trasom do kraja ulice Veljka Vlahovića iz koje će skretati levo u ulicu Iva Andrića, zatim desno u Stevana Sremca, pa kroz ulicu Joakima Vujića do ulice 7. jula, odakle će saobraćati redovnom trasom do krajnjeg stajališta na RNP. Ista trasa predviđena je i u suprotnom smeru.

Usled ovih promena van primene ostaju stajališta u ulici Dušana Petrovića Šaneta za oba smera, kao i u ulici Radivoja Koraća, takođe za oba smera.

Vraćaju se u primenu stajališta kod OŠ „Mika Antić“ u ulici Veljka Vlahovića u oba smera, te nije planirano uvođenje novih alternativnih stajališta.

Primena ovakvog režima saobraćanja odvijaće se do konačnog završetka radova u ulici Dušana Petrovića Šaneta, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

(Pančevac)

