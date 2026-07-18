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AMSS: Saobraćaj pojačanog intenziteta

09:03

18.07.2026

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Printscreen/YT

Saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta zbog perioda godišnjeg odmora i velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz zemlju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Veliki broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima kao i građevinska sezona zbog kojih je na brojnim deonicama izmenjen režim saobraćaja razlog su da vozači u takvim uslovima budu maksimalno oprezni u vožnji.

Trenutno nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Horgoš na ulazu u zemlju čekaju 45 minuta, dok na graničnim prelazima Gradina i Preševo na izlazu iz zemlje čekaju po 20 minuta, dodao je AMSS.

 

(Beta)

Tagovi

AMSS čekanje granični prelaz kamioni

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