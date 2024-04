BRNABIĆ IZNENAĐENA GLASANJEM GRČKE: Mnogo više me iznenadilo da smo imali narodne poslanike koji su bili u Strazburu, a za reč se nisu javili

Ana Brnabić je na pitanje da li ju je iznenadilo kako su glasali predstavnici Grčke i nekih drugih zemalja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, rekla da je bila iznenađena.

– Ali mnogo više me je iznenadilo da smo mi imali narodne poslanike iz ove skupštine, koji su bili u Strazburu četiri dana, na ovako važnoj temi, a za reč se nisu javili. To je recimo Đorđe Stanković iz Srbije protiv nasilja. Četiri dana je bio tamo, građani su mu platili put, hotel, dnevnice, a čovek se nije za reč prijavio. Da kaže bar nešto u ime našeg naroda, Republike Srbije, Srba sa KiM. Oko toga da je neshvatljivo da se to radi bez formiranja ZSO, u trenutku kada Srbi na KiM nemaju osnovna ljudska prava – istakla je predsednica Skupštine.

(Pančevac/Novosti)

