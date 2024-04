Trener Železničara: Spremni smo za plej-aut i borbu za opstanak u ligi

Pred Železničarom je težak zadatak. Izabranici Siniše Dobrašinovića u borbu za opstanak u superligaškom društvu ulaze duelom protim IMT-a.

Utakmica se igra u ponedeljak 22. aprila od 16.00 časova na terenu Voždovca u Beogradu.

Iako su trenutno 15. na tabeli, kvalitetom, fudbaleri Železničara zaslužuju status člana elitnog ranga, a za to će se kako svi ističu u klubu na kraju sezone i izborit.

– Ovo je najvažniji deo takmičenja za Železničar. Svi smo to čekali sa nadom da ćemo ući spremni i da ćemo uraditi ono što od nas očekuje uprava kluba i naši navijači, a to je da ostanemo u ligi – rekao je Dobrašinović, trener Železničara.

Osvrnuo se zatim i na raspoloženje u svlačionici, kao i na trenizima, šef struke Pančevaca.

– Atmosfera je odlična kao i svih mesec dana koliko sam ovde. Igrači rade jako kvalitetno. Iz meča u meč to se i vidi. Da ne računamo duel sa Vojvodinom, ostale utakmice su bile jako korektne. Po meni sasvim dobre.

Tri utakmice u plej-autu, Železničar će igrati kod kuće pred domaćim navijačima i to sa Radnikom, Novim Pazarom i Radničkim iz Niša.

– Spremni smo. Igrači jedva čekaju da igraju sa ekipama koje realno možemo da pobeđujemo. To nam je i cilj, a to je i jednini način da ostanemo u ligi. Kompletni smo. Imamo par igrača sa manjim problemima. Imaju situnije povrede, ali to će verovatno proći. Ulazimo u plej-aut kompletni i da napravimo ono što se traži od nas, a to je opstanak u ligi.

Prvu utakmicu u plej-autu, Železničar igra protv starog rivala još iz prvoligaških dana, IMT-a. Nedavno su ov dva rivala igrala na „krovu“ i tada je bilo 1:1.

– Teško da u ovoj utakmici neko nekoga može da iznenadi, jer se toliko dobro poznajemo. Iznenađenja su isključena. Ekipa koja bude više želela da pobedi, ta će i trijumfovati. Nadam se da ćemo to biti mi. Na prošloj utakmici smo imali lepu šansu da osvojimo tri boda, ali smo na našu žalost primili gol nekoliko minuta pre kraja. Daćemo sve od sebe da osvojimo tri boda, uz sav respekt za IMT. Dobro su vođeni od kolege Jandrića. Biće teško svakako – zaključio je Siniša Dobrašinović, šef struke Železničara.

Golman Milan Mijatović, svakako je jedan od aduta ekipe iz Pančeva. Iskustvom sigurno će pomoći ekipi iz Pančeva.

– Spremni smo za ono što nas očekuje. Pred nama su sedam finala. Verujem da smo spremi da ćemo već protiv IMT-a to pokazati. Moramo da pokažemo borbenost i želju da ostanemo u Superligi Srbije – rekao je Mijatović, golman Železničara.

Na većini minulih utakmica upravo je čuvar mreže Železničara bio taj koji je ulivao sigurnost saigračima.

– Može to mnogo bolje. Očigledno je da primamo dosta golova, samim tim nisam zadovoljan. Trudićemo se u ovih sedam utakmica to poboljšamo i ostvarimo naš cilj, opstanak u ligi – naglasio je Mijatović.