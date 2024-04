20 GODINA MAČEVALAČKOG KLUBA KARAĐORĐE Pomana: Spremamo se za brojne izazove

Mačevalački klub „Karađorđe“ iz Pančeva ove godine obeležava veliki jubilej, a to je 20 godina od osnivanja. Ovo sportsko udruženje i ove godine beleži fantastične rezultate.

Mačevalački klub „Karađorđe“ jedan je od najuspešnijih sportskih kolektiva u Pančevu. Ove godine obeležavaju čak 20 godina od osnivanja, i dokaz su da drevna veština mačevanja ne pripada samo svetu srednjovekovnih romana. Ovim plemenitim sportom od 2004. godine mogu da se bave svi zainteresovani građani Pančeva. Trener mačevalačkog kluba „Karađorđe“ George Pomana kaže da je veoma zadovoljan tekućom sezonom, koja je u punom jeku.

– Maltene svakog vikenda smo imali neko takmičenje, a i čeka nas dosta turnira. Pre jedno tri nedelje bili smo na trofeju „Silnog“ gde je Boris Ćorluka osvojio ubedljivo prvo mesto, zlatnu medalju. Nakon toga u Nišu je osvojena za mene najdraža do sad, vicešampionska titula, u ekipnoj konkurenciji za kadete. Mnogo mi znači što su to bili kadeti, ali u juniorskoj konkurenciji. U polufinalu su pobedili ubedljivo Crvenu zvezdu, a u finalu su u tesnoj borbi izgubili od „Silnog“ iz Beograda. Pre nedelju dana je bila i medalja na otvorenom prvenstvu Slovenije, i to bronzana.

Pomana dodaje da ih u narednom periodu očekuju brojni izazovi, za koje se oni uveliko spremaju

– Očekuje nas prvo Osijek, nakon toga međunarodni turnir Zrenjanin. Nakon toga ide kratak predah zbog Uskršnjih praznika, potom sledi trofej Novog Sada, pa zatim državno prvenstvo za seniore i za pionire. Sezona će se malo ranije završiti i u Evropi, i kod nas, zbog Olimpijskih igara.

Tihon Bazlov i Damjan Gluvakov su članovi mačevalačkog kluba „Karađorđe“ već duže. Oni su nam objasnili zašto su se odlučili baš za mačevanje, i šta ih je to privuklo da treniraju ovaj viteški sport.

– Treniram mačevanje već neko vreme. Jako mi se sviđa ovde, slušam trenera i sve je odlično. Čuo sam za mačevanje od sestre, ona je trenirala takođe, tako da sam se uz njenu pomoć i ja odlučio za ovaj sport.

– Brat je davno trenirao, pa sam od njega čuo za mačevanje. Ja sam došao da probam i svidelo mi se mnogo, tako da mačevanje treniram sada već pet i po godina

Mačevalački trening je veoma zahtevan, a zagrevanje je obavezno da ne bi došlo do povrede. Nakon toga svako dobija svoj zadatak u zavisnosti od predispozicija, uzrasta i vremena treniranja. Takođe, potrebno je da se malo uključi glava. Potrebno je da dete malo razmišlja, odnosno, da ima strpljenja. Mačevanje nije samo igra, nije borenje, ima dosta taktike, i kao sport je fantastičan izbor za razvijanje i jačanje mentalnih sposobnosti, zaključili su naši sagovornici.

