VUČIĆ IZ NJUJORKA: Srbija veoma posvećena Povelji UN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon sednice SB UN na prijemu povodom predložene rezolucije o Srebrenici koji je organizovao za stalne predstavnike država članica UN.

Vučić je rekao da je Srbija veoma posvećena Povelji UN, ali takođe i Rezolucijama.

– Verujemo da su ovo ključni principi sveta sutrašnjice – rekao je Vučić i dodaje da je to jedini način da sačuvamo mir i stabilnost u svetu.

Kaže da je preduslov za sve formiranje ZSO.

– Nadamo se da će to ostati preduslov članstvu tzv. Kosova u SE – rekao je on.

Nije bilo nikakve diskusije ili dogovora unutra same BiH po pitanju Rezolucije o Srebrenice, već je to odluka koja deli već duboko podeljene etničke zajednice, ističe on.

– Način na koji je predstavljen nacrt to je okretanje jedne zajednice protiv druge, BiH je i dalje osetljivo područje. Nije bilo nikakvih regionalnih konsultacija, donošenje odluka u okiru Skupštine UN mora biti doneta konsenzusom. SB je taj koji se bavi situacijom u BiH i to može biti mešanje u nadležnosti za koje je odgovoran SB UN, nije odgovarajuće prenošenje u Generlanu skupštinu UN. Mi smo stalno i dosledno osuđivali zločine u Srebrenici. Ja sam lično otišao i odao počast žrtvama – kazao je on.

Na prijemu je primetno prisustvo velikog broja stalnih predstavnika država članica pri Ujedinjenim nacijama.

Na prijemu su prisutni otpravnik poslova u stalnoj Misiji Republike Srbije pri UN Saša Mart, ambasador Srbije u SAD Marko Đurić, kao i bivši predsednik Generalne skupštine UN Vuk Jeremić.

