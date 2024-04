NOLE UŠAO U ISTORIJU Srbin peti put proglašen za najboljeg sportistu sveta!

Srpski teniser Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu sveta.

U konkurenciji su bili još i napadač Mančester sitija Erling Holand, šampion Formule 1 Maks Ferštapen, atletičari Armand Duplantis i Noa Lajls, kao i osvajač Zlatne lopte, argentinski fudbaler Lionel Mesi.

Ipak, sve ih je nadmašio Srbin.

Novak Đoković je, podsetimo, tokom 2023. godine osvojio čak tri grend slema (Australijan open, Rolan Garos i Ju-Es open), igrao je i u preostalom grend slem finalu (Vimbldon), a osvojio je i završni masters, na kome nastupa najboljih osam tenisera u sezoni.

Baš zato mu je u Madridu, u koji je došao sa suprugom Jelenom, uručena nagrada za najboljeg sportistu sveta u godini koja je za nama.

🏆 Novak Djokovic is the 2024 Laureus World Sportsman of the Year.

Last year, he won titles at the Australian Open, French Open and US Open to reach a stunning career tally of 24 Grand Slam singles triumphs.

#Laureus24 pic.twitter.com/9JUOnybShC

— Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024