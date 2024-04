NADAL KIPI OD LJUBOMORE Reakcija Španca na Đokovićevu nagradu je postala hit na mrežama!

Srpski teniser Novak Đoković dobio je sinoć u Madridu nagradu „Laureus“ za najboljeg sportistu sveta u 2023. godini.

Ovo je peti put da Đoković osvaja priznanje za najboljeg sportistu godine, a tako se izjednačio sa nekadašnjim švajcarskim šampionom Rodžerom Federerom.

Srpski teniser je prethodno nagradu dobijao 2012, 2015, 2016. i 2019. godine.

U Madridu su se okupili mnogo sportski velikani. Među njima je bio i Novakov najveći rival tokom karijere Rafael Nadal sa kojim je odigrao čak 59 mečeva (30-29 za Srbina) i kome je teško palo što je Đoković ponovo laureat.

This was Nadal’s reaction when Novak Djokovic accepted his Laureus trophy. Look how happy he is. pic.twitter.com/tkZ1mNeOPh — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) April 22, 2024

Mnogi su primetili kako je Nadal gledao Novaka dok je dobijao nagradu i držao govor, a neki su otišli toliko daleko da u tome učitaju svakakve emocije. Nadal je fiksirao pogled na Đokoviću sve vreme dok je bio na podijumu, a nije se smešio u tim momentima.

To je izazvalo lavinu komentara u kojima se nagađa šta mu je prolazilo kroz glavu, a neki su čak i konstatovali da će Španac da pukne od muke zbog Srbina.

This sequence right after Novak got the award 😭☠️ pls someone check on Nadal 🚑 pic.twitter.com/kOS4g1lVec — cestlaviemacher (@cestlaviemacher) April 22, 2024

Pored Đokovića, u najužem izboru za najboljeg sportistu sveta u 2023. bili su još fudbaler Mančester Sitija Erling Haland, svetski rekorder u skoku uvis Armand Duplantis, sprinter Noa Lajls, višestruki šampion Formule 1 Maks Ferstapen i prošlogodišnji pobednik fudbaler Lionel Mesi.

🇷🇸 Novak Djokovic wins the 2024 Laureus World Sportsman of the Year 🏆🐐#Laureus24 pic.twitter.com/AWyRHuj4dV — Eurosport (@eurosport) April 22, 2024

Đoković je u 2023. osvojio sedam trofeja, uključujuči i tri grend slem titule – Australijan Open, Rolan Garos i Ju Es Open. U finalu Vimblodna poražen je od Karlosa Alkarasa.

