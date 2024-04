Nadal i Alkaraz su me ispalili, samo Đoković nije! I zato sada ide himna Srbije

Najbolji svetski teniser Novak Đoković još jednom je pokazao da je veliki gospodin i da ostale ljude ne gleda sa visine, što je na svom primeru osetio španski novinar Isma Huarez!

Isma je bio u prvom redu na crvenom tepihu, tokom dodele Laureus nagrada u Madridu, i imao je zanimljivu ideju kako da skrene pažnju na sebe i razgovara sa zvezdama sporta.

Tako je ispred sebe „bacio“ belu znojnicu za glavu i tražio je od sportista da malo skrenu sa puta, priđu do ograde i vrate mu istu. Rafael Nadal, Alesandro Del Pjero, Karlos Alkaraz…niko od njih mu nije pomogao.

Na kraju, Đoković je bio taj koji je prišao i dohvatio Huarezovu znojnicu, a potom je stavio na svoju glavu.

🔴 Nos duele pero igual tenemos que empezar a ir con Serbia…#elintermedio pic.twitter.com/W43xSwhOIW — El Intermedio (@El_Intermedio) April 23, 2024

– Ali to je moja traka – šalio se novinar i tražio od Noleta da mu istu vrati i ujedno se potpiše:

– Alkaraz nije hteo, ja sam Španac, ali sam uz tebe – dodao je Huarez.

Nije tu pomenuti novinar stao, te je „pecnuo“ svoje sunarodnike Nadala i Alkaraza.

– Nadal me ispalio, Alkaraz me ispalio. Ko me nije ispalio? Đoković! I zato sada ide himna Srbije – rekao je Huarez koji je stavio ruku na srce i u svom snimku dodao tonove „Bože pravde.“

(Telegraf.rs)

