VUČEVIĆ U EKSPOZEU: Vojni rok će trajati do četiri meseca

BEOGRAD – Mandatar za sastav nove Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas, tokom predstavljanja ekspozea, da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pripremili više modela služenja vojnog roka, trajanja do četiri meseca, sa jasno definisanim pozitivnim i negativnim efektima, koji će u narednom periodu biti prezentovani predsedniku države.

Rekao je i da će nova vlada napraviti nova strategijska dokumenta sa ambicijom da „učestvuje u izgradnji mira u svetu“.

Vučević je, čitajući ekspoze pred poslanicima u Skupštini Srbije, kazao da će se donošenje odluke o ponovnom aktiviranju obaveze služenja vojnog roka pozitivno odraziti na jačanje ratnih organizacionih kapaciteta i podmlađivanje rezervnog sastava Vojske Srbije.

„To bi dugoročno predstavljalo bitan činilac u odvraćanju potencijalnih agresora od ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i celovitosti Srbije“, rekao je Vučević, koji je u prethodnom mandatu bio ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, biće predložen kraći oblik obaveznog služenja vojnog roka u periodu od najviše četiri meseca, uz ocenu da je to vreme dovoljno da se dobije obučen vojnik i „svakako bezbednija i sigurnija država“.

„Vraćanje obaveznog služenja vojnog roka nije priprema za rat, već je to priprema da se sačuva država i da imamo generacije koje znaju da brane svoju državu. Treba da znamo i kako se postupa kada su neke elementarne nepogode i neke druge situacije, kada svi očekuju da vojska i policija budu prve na pomoći, jer postoji i treća misija vojske – a to je pomoć civilnim organima“, dodao je on.

Vučević je naveo da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u prethodnoj godini pokazali visok nivo spremnosti i sposobnosti da u kratkom vremenu stave na raspolaganje sve kapacitete za odbranu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Naglasio je da je Srbija čvrsto opredeljena za mir i jačanje i stvaranje partnerskih odnosa sa svim zemljama, ali da je u današnjem „vrlo složenom geopolitičkom okruženju, sa dva ozbiljna bukteća sukoba drugih zemalja koji prete da prerastu u globalne sukobe“, neophodno da pojača svoje odbrambene kapacitete.

„Prepoznajući značaj sposobnosti prihvatanja i kapitalizacije novih tehnologija, buduća Vlada će nastaviti sa intenzivnim ulaganjem u Vojsku Srbije i dalje podsticanje naše namenske proizvodnje. Zbog sve složenijih izazova i pretnji bezbednosti, nova Vlada će preduzeti aktivnosti na izradi novih strategijskih dokumenata i planiranja razvoja sistema odbrane“, kazao je Vučević.

Prema njegovim rečima, novi dugoročni plan razvoja sistema odbrane Srbije daće „ambicioznu, ali realističnu viziju Vojske Srbije, koja ima visoki kredibilitet da zaštiti odbrambene interese Srbije i učestvuje u izgradnji mira u svetu“.

„Ovaj dokument predstavljaće vodič za razvoj optimalnih, delotvornih i održivih formi sposobnosti za izvođenje sveobuhvatnih dejstava do polovine naredne decenije. Posebna pažnja u narednom periodu biće posvećena primeni koncepta totalne odbrane, koji je usvojen prošle godine, u cilju stvaranja neophodnih uslova za integralno angažovanje svih subjekata sistema odbrane i oslanjanja na sopstvene snage i potencijale, povećanje broja građana obučenih za odbranu zemlje i pri čemu služenje vojnog roka sa oružjem predstavlja najznačajniji i najpotpuniji oblik pripreme građana za odbranu“, kazao je on.

Ciljevi Vlade u oblasti odbrane i bezbednosti, kako je dodao, biće dogradnja strategijskog, doktriniranog, planskog i normativnog okvira sistema odbrane, jačanje odbrambene industrije Srbije i unapređenje razvoja opremanja Vojske Srbije, kao i poboljšanje standarda profesionalnih pripadnika Vojske Srbije Govoreći o domaćoj namenskoj industriji, Vučević je kazao da je država u investicione programe prošle godine uložila 11,6 milijardi dinara, kao i da je novi investicioni program planiran u narednom periodu s obzirom na povećan obim potražnje za proizvodima domaće namenske industrije, kako u Srbiji, tako i u svetu.

Dodao je da je tokom prethodnih 10 godina ubrzan razvoj naoružanja i vojne opreme, od složenih borbenih sistema, bespilotnih letelica, streljačkog naoružanja, nišanskih i izviđačkih sistema, municije, zaštitne opreme, kao i da su ratne rezerve i hrana popunjene na 100 odsto kapaciteta.

„U narednom periodu je za potrebe dodatnog jačanja i dodatnog opremanja Vojske Srbije planirano zaključenje ugovora i sukcesivna isporuka 850 složenih borbenih sistema iz domaće odbrambene industrije, novoproizvedenih i modernizovanih, do 2027. godine“, kazao je Vučević, dodajući da će se nastaviti i opremanje modernizovanim tenkovima, borbenim vozilima, PVO sistemima, višenamenskim helikopterima, avionima, radarima.

