MIRKO NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU Angažovao komšije, pse i aktivirao kamere da mu čuvaju kuću tokom praznika

Čačak – Provala u stan ili kuću je jedna od onih tema o kojima ne volimo da razmišljamo, te često smatramo da se to neće dogoditi baš nama, ili pak da mi iz onih ili ovih raloga nismo meta.

Međutim, pojedine statistike pokazuju da je učestalost provala i krađa ipak u porastu. Nekada se zaista verovalo prvom komšiji, nekada su ključevi od doma ostvaljani susedu, da proveri stan ili kuću, da zalije cvece, međutim, danas su zaista nova vremena i nekako se sve promenilo.

Čačanin Mirko Starčević kaže da su druga vremena, nekada se verovalo više komšijama, a sada je došlo vreme da se uklope i tehnologja i komšiluk.

– Nekako ljudi više veruju kada nešto vide golim okom, a kada kamere i komšije zakažu, prepuštamo službama obezbeđenja situaciju – rekao je Mirko Starčević iz Čačka za agenciju RINA.

On je, inače i ispričao jednu anegdotu kada je u pitanju čuvanje doma.

– Moja supruga nije neki ljubitelj pasa, a ja sam želeo po svaku cenu da nabavim psa čuvara, pa sam došao na ideju da je ubedim, tako što sam zamolio komšiju da joj kaže da je neko tokom noći bio u dvorištu. On je to komšijski i učinio, i moja žena je zbog straha od provalnika i lopova prihvatilada nabavimo rasnog psa koji nas i dan danas čuva – rekao je ovaj domaćin iz Čačka.

O tome, da li je povećan broj provala u stanove i kuće u čačanskom kraju i zapadnoj Srbiji govorio je i Mileta Petrović, vlasnik agencije za obezbeđenje.

– Provale se najčešće dešavaju kada je vreme praznika ili godišnjih odmora. Zašto? Zato što tada ostaje kuća sama, ljudi obično u to vreme nas angažuju. Što se tiče zaštite najbolja je tehnička i fizička zaštita, to je takozvana miksovana. Provale u gradu su obično su za vreme praznika i godišnjih odmora, što se tiče seoskog područja sezona je cele godine,a li manje kad su odmori – pojasnio je Mileta Petrović.

Prevaziđene su one nekadašnje cake i varke vlasnika, kada odu negde od kuće da spuste roletne i ostave upaljeno svetlo.

– Sada se zna da je to varka, danas se isprate automobili, provere telefoni, to više nije pouzdana metoda i nema više one situacije da su komšinice najbolji senzori. Kad komšinice zaspe i kada komšija ode na put onda su tu službe obezbeđenja – zaključio je Mileta.

(Pančevac/RINA)

