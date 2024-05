NE JEDU ČAČANI SAMO MASNU PRASETINU Milan vikendicu pretvorio u jedinstven restoran – služi se samo posna hrana

Čačak – Nadeleko poznat po velikom broju pečenjara, Čačak ipak nije samo grad u koji se najčešće svraća kako bi se uživalo u masnoj prasetini i jagnjetini. U naselju Gornja Atenica Milan Kovačević, odlučio se da otvori restoran u kom se služi samo posna hrana, kako na vodi tako i na ulju, a to se pokazalo kao pun pogodak.

– Sve je počelo u vreme korone kada smo odlučili da porodičnu vikendicu pretvorimo u restoran. Ovde se nalazi Atenička reka, tu uzgajamo izuzetnu pastrmku koju služimo i našim gostima. Atenička reka je poznata nekada bila po vodenicama, u Atenici je u davna vremena postojalo 17 vodenica, a sada smo mi našu vodenicu pretvorili u ribnjak u kome gajimo pastrmku. Ova naša reka ima idealne uslove za uzgoj ribe, s obzirom na to da je temperatura vode od 9 do 16 stepeni i zimi i leti, to su zaista savršene okolosti”, rekao je Milan za RINU.

RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA

Tokom trajanja posta imaju pune ruke posla, mada gosti dolaze i mimo tih dana. Posni pravoslavni meni priprema jedan od najmlađih kuvara u Srbiji Veljko Vidojević, koji ima svega 21 godinu, a ovaj posao je počeo da radi sa nepunih 18 godina.

– Volim ovaj posao, koji mi predstavlja zadovoljstvo, već četiri godine sam ovde, a svaki posao je lep kada se čovek navikne. U kuhinji pripremam ribu, koja jeste malo zahtevnija od mesa, ali ni to nije problem kada se radi posao koji se voli” rekao je mladi kuvar Veljko Vidojević.

On je naglasio da se ovde priprema i druga raznovrsna posna hrana, a za njega gosti vole da kažu da je najbolji i najmlađi šef kuhinje.

– Ovih dana dok traje post, zaista je veća potražnja, s obzirom na to da je i lepo vreme i da nam stižu praznici, gostiju je sve više, a kvalitet naše hrane i usluge, najbolja je preporuka”, pojasnio je Veljko.

Ono po čemu se ovaj restoran takođe ističe, jeste činjenica da sve što se u njemu služi stoprocentno proizvedeno je u Srbiji, pod podnebljem planine Jelice i Gornje Atenice.

(Pančevac/RINA)

NAJLEPŠA VEST Čačak i region se pokrenuli, samohranom ocu heroju sada će biti bar malo lakše

VRATILA SE IZ AMERKE U ČAČAK: Maja sada ilustruje naše narodne poslovice, stranci su oduševljeni