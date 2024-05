RAZNE TEHNIKE UKRAŠAVANJA JAJA ,,Omoljčanke“ u svojim prostorijama ofarbale jaja na Veliki petak

Članice Udruženja žena „Omoljčanke“ tradicionalno su u svojim prostorijama na Veliki petak farbale vaskršnja jaja. One koriste različite tehnike, od klasičnih boja, do oslikavanja jaja voskom. Prvo crveno jaja ostaje u njihovim prostrojama do narednog Vaskrsa, kaže predsednica Udruženja Slavica Polić.

Na Veliki petak članica Udruženja žena „Omoljčanke“ okupe se u svojim prostorijama kako bi ofarbale Vaskršnja jaja. I ovoga puta prvo jaja ofarbano je crvenom bojom, tradicionalnom farbom iz kesice.

– Uzmemo vrelu vodu i ubacimo jaje. Jaje ubacimo kašikom i ostavimo da odstoji U Udruženju veoma drže do tradicje, tako da i vaskršnja jaja farbaju i u lukovini, a ukrašavaju različitim biljkama ,rekla je Slavica Polić – predsednica UŽ „Omoljčanke“

– Unutra su iseckani listovi belog i crnog luka i listovi nane. Kada ubacimo jaje u farbu a može da bude bilo koja boja osim zelene, jaje bude kao da je od mermera, rekla je Nevana Bugarski – članica UŽ „Omoljčanke“.

Oslikavanje jaja voskom jedna je od najstarijih i najtežih tehnika. U Udruženju tu tehniku neguje Marija Nikolić.

– Ja sam koristila vosak i šaralicu. Treba nam i plamen sveće. Ja prvo izbelim jaja, koristim vodu i sirce, a tu gde je vosak ostane belo. Vosak sa jaja skidamo uz plamen sveće. Prvo ofarbano jaje čuvarkuća čuva sve dok se ne ofarba novo jaje sledeće godine, jer se za njega veruje da čuva kuću od spoljnih nesreća. Kad se ofarba novi čuvar, stari se baci u reku, da odnese sva zla i nesreće koje su pale na njega, umesto na kuću koju je sačuvao.

