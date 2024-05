NJEGA JE NOVAK ODABRAO ZA TRENERA! Nakon treninga u Rimu jasno je ko će voditi Đokovića

Novak Đoković je nedavno završio više nego uspešnu saradnju sa hrvatskim trenerom Goranom Ivanišević, a sada je postalo jasno i ko će biti Noletov trener na rimskom mastersu.

Naime, baš kao i na prethodnom turniru koji je Đoković igrao, u Monte Karlu, gde je, podsetimo, Nole posle senzacionalne eliminacije u Indijan Velu od Luke Nardija, tada 123. sa ATP liste – nanizao pobede i to protiv Romana Safiulina, Lorenca Muzetija i Aleksa de Minora (pre nego što je poklekao pred Kasperom Rudom u polufinalnom okršaju koji je potrajao tri seta) i ovoga puta trener će mu biti Nenad Zimonjić.

Naš proslavljeni teniser, koji je harao u dublovima, a potom se posvetio trenerskom poslu i jedno vreme bio kormilar teniske reprezentacije Srbije, iznova je sa Noletom „na radnom zadatku“.

O tome svedoči i snimak iz Rima, gde je najbolji teniser sveta stigao i odradio prvi trening pred pomenuti masters:

