SLIKE OBIŠLE SVET Đoković napravio haos na ulicama Rima: Srpski teniser opkoljen gomilom fanova

Najbolji teniser sveta Novak Đoković još uvek nema osvojenu titulu u 2024. godini, ali sjajnu priliku ima na jednom od svojih omiljenih turnira, a to je masters u Rimu.

Najbolji teniser planete Novak Đoković izašao je na ulice glavnog grada Italije i za čas je bio opkoljen gomilom fanova.

Blicevi su samo sevali na sve strane, dok su srpskog tenisera prevozili do mesta na kojem će trenirati. Ove slike obišle su planetu brzinom svetlosti.

Look how in demand Novak Djokovic is in Rome. 🤩pic.twitter.com/RPM74QblxU

— Danny 🐊 (@DjokovicFan_) May 8, 2024