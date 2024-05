NE SPAVAMO DANIMA Meštani sela u blizini deponije Duboko u strahu: Svako jutro nas dočeka oblak dima i smrad

Užice – Danima unazad meštani sela u blizini deponije Duboko kod Užica ne spavaju mirno. Požar koji je izbio u nedelju još uvek ne jenjava, i uprkos činjenici da je situacija pod kontrlom i da nema opasnostzi da se vatra proširi mimo deponije, strpe za svoju bezbednost.

– Svako jutro nas budi oblak dima, u vazduhu se oeća miris paljevine i otpada. Samo se nadamo da će svemu ovome konačno doći kraj i da će prestati da gori. Ovo jeste veliki problem zaista, svesni smo da deponija mora da postoji, ali mora se pronaći neko konkreto rešenje kako ne bi dolazilo do ovakvih nemilih scena, kažu za RINU meštani.

Požar koji je izbio u nedelju je zajvaljući intervenciji nadležnih ekipa lokalizovan, ali je zbog same konfiguracije terena juće došlo do urušavanja samog vrha deponije i ponovnog izbijanja požara.

– Reakcijom VRS i resornog ministarstva i MUP-a, na samu lokaciju požara stigli su helikopteri koji su gasili u toku jučerašnjeg dana požar i gašenje će trajati i danas. Danas je situacija nešto bolja u odnosu na juče, angažovana je sva mehanizacija i trenutno je na terenu 90 teških mašina i naravno ljudstvo koje gasi ovaj požar – kazala je Jelena Raković Radivojević za agenciju RINA.

Dok traje požar otpad se ne dovozi na deponiju Duboko, a devet lokalnih samopurava koje odlažu smeće na ovu deponiju snalaze se, svako na svoj način.

– Što se tiča otpada koji je do sada dolazio iz devet lokalnih samouprava, mi ga za sada ne primamo i nemamo mogućnost, dok ne saniramo prostor gde se to smeće odlaže. Lokalne samouprave se snalaze, ono što imam informaciju je da Bajina Bašta otpad vozi u Osečinu. Najbliža mesta za Lučane i Čačak je Gornji Milanovac, to je na njima da se dogovore gde će otpad odlagati, dok ne stvorimo mogućnost da se otpad dovozi – istakao je Momir Milovanović direktor deponije Duboko.

On ističe da je teško procenti koliko površinu deponije je zahvatio požar. Dok nije došlo do obrušavanja požar je išao po horizonatali, sada se proširio i vertiklano. Prema prvim nezvaničnim procenama izgorela je površina od oko jednog hektara.

(Pančevac/RINA)

