USPEŠNA AKCIJA ZELENILA: U aprilu građani Pančeva, Starčeva i Dolova izbacili mnogo više starog nameštaja

Javno komunalno preduzeće „Higijena“ tokom aprila organizovala je akciju odnošenja kabastog otpada, koja je prema rečima Uroša Draževića PR preduzeća bila izuzetno uspešna. Radnici Higijene odneli su više od 1400 kubika različitog kabastog otpada i na taj način spečili da se stari nameštaj ili baštenski otpad, nađu na divljim deponijama.

Svake godine Javno komunalno preduzeće „Higijena“ organizuje dva puta godišnje akcije odnošenja kabastog otpada. Tom prilikom, do ovog aprila, radnici Higijene odnosili su između 900 i 1000 kubnih metara različtog otpada. Ovoga puta građani Pančeva, Starčeva i Dolova izbacili su mnogo više starog nameštaja, baštenskog otpada, starih tepiha i drugog otpada, kaže Uroš Dražević PR JKP Higijena.

– Ovoga puta prikupljeno je 1400 kubika kabastog otpada, odnosno starog nameštaja, biljnog otpada, ambalaže, i svega ostalog osim građevinskog šuta. Akcija je trajala od 1. do 30. aprila i raspored je bio objavljen na FB stranici i sajtu preduzeća tako da su građani na vreme mogli da se pripreme. Ovoga puta je bilo više biljnog otpada u Pančevu, dok su u Starčevu, Dolovu i Vojlovici građani više izbacivali stari nameštaj. Ovoga puta dva puta smo išli i pre podne i popodne do Dolova kako bi se odnelo sve. I u Starčevu kao i uvek do sada bilo je puno starog nameštaja.

U akciji su učestvovali radnici iz dve radne jedinice, Odnošenje otpada i Čistači, koji su po utvrđenom raspredu odnosili sve ono što su građani izneli iz svojih domova. Korišćena je i različita mehanizacija kako bi se obavio sav posao naglašava Uroš Dražević.

– Akcija se sprovodi približno 20 godina kako bi se stanovništvu pomoglo u uklanjnju viška iz domaćinstava. Bilo je poziva petkom jer se tada vršila revizija terena. Sada smo imali slučaj da su 29. i 30. april tretirani kao taj petak tada je zabeležen i najveći broj poziva. Bilo je i gomila koje su bile nepristupačne za naše radnike, pa ćemo u buduće raditi na tome da se to više ne dešava.

Narednu akciju Higijena će organizovati tokom jeseni, u oktobru. Cilj akcije je da se ne stvaraju divlje deponije i da sve ono što ne treba našim sugrađanima se odnese tamo gde mu je i mesto, na deponiju.

(Pančevac/RTV Pančevo)

