Plivači DINAMA osvojili KRUŠEVAC: Milutin Jocić kao vidra

Plivači Dinama su proteklog vikenda učestvovali na takmičenju pod nazivom „Šarengradski kup 2024” u Kruševcu. Klub iz Pančeva se predstavio sa 24 takmičara, a u konkurenciji 477 učesnika osvojio je sedamnaest medalja.

Najuspešniji je bio odlični Milutin Jocić, koji je zaslužio i pehar namenjen najboljem plivaču u kategoriji dečaka od jedanaest godina. Milutin je ovog puta osvojio čak četiri zlatne medalje, i to u disciplinama 50 i 100 m kraul i 50 i 100 m leđno.

Pored Milutina, sa četiri odličja se okitio i Martin Husarik. On je bio najbrži u trkama na 50 i 100 m delfin, dok je u nadmetanjima na 50 i 100 m prsno drugi stigao na cilj. Ilija Pušelja je zaslužio bronzana odličja u trkama na 50 i 100 m prsno, Mateja Aleksić je zaradio srebro na 50 m leđno i bronzu na 50 m kraul, dok je Vojislav Stančul stigao do srebra u disciplini 50 m delfin.

Jelisaveta Lazić je trijumfovala u trci na 50 m kraul, a na istoj distanci plivajući prsnim stilom treća je stigla na cilj. Tamara Savić je osvojila bronzano odličje na 50 m prsno.

U štafetnoj trci 4 x 50 m kraul Dinamo je osvojio srebrnu medalju, a tim su činili: Martin Husarik, Jelisaveta Lazić, Mila Matić i Milutin Jocić.

