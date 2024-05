ŽELEZNIČAR HRABRO DO KRAJA FK Novi Pazar stiže u Pančevo

U subotu, 18. maja, „dizelka” s Tamiša ponovo igra pred svojim navijačima. U „zelenu oazu” dolazi Novi Pazar i biće to još jedan meč koji jednostavno mora da se dobije. Utakmica počinje u 16 sati.

Železničar je na petnaestom mestu s 35 bodova, koliko ima i četrnaestoplasirani Voždovac. Javor je trinaesti s 36 bodova, dok IMT trenutno zauzima dvanaesto mesto s 38 bodova.

Do kraja plej-aut doigravanja u Superligi Srbije ostalo je još samo dva kola.

Četiri tima bore se da izbegnu direktno ispadanje iz elite, a svi bi voleli i da se plasiraju iznad crte koja vodi u baraž.

IMT, Javor, Voždovac i Železničar vodiće grčevitu borbu do poslednjeg minuta, poslednje utakmice. Popularnu „dizelku” iz Pančeva mnogi su otpisali i pre kraja trke, pa su je uz već prežaljeni Radnik, „preselili” u prvoligaško društvo.

Da, izgledalo je u jednom trenutku da je situacija gotovo bezizlazna, ali onda se pojavio – Tomislav Sivić! Sa iskusnim fudbalskim vukom na mestu šefa stručnog štaba, „dizelka” je odjednom ubrzala.

Prvu pobedu u plej-autu ostvarila je protiv direktnog konkurenta za opstanak i to na njegovom bunjištu, a potom je usledio još jedan trijumf. Trijumf koji je Železničar doveo u situaciju da ponovo sam odlučuje o svojoj sudbini. Da više ne zavisi od drugih rezultata.

Posle pobede nad Voždovcem u Beogradu, Železničar je na svom terenu savladao Radnik iz Surdulice sa 4:0 (2:0) i tako poboljšao svoje šanse u borbi za opstanak.

Od dolaska, ili od povratka, Tomislava Sivića na klupu Železničara, stvari su se znatno i evidentno pomerile na bolje. Momci na terenu izgaraju za svaku loptu, bore se do iznemoglosti, kao da im je musketarski moto „svi za jednog – jedan za sve” stalno u glavi, ne plaše se duela, napadaju, organizovano se brane, smeju se i – osvajaju bodove.

U poslednje tri utakmice „dizelka” je postigla osam golova, a posebno raduje i podatak da na se na poslednjem meču njena mreža nije zatresla. Istina je, optimizam sve više raste među svima onima kojima su „Željine” bele boje na srcu, ali ništa još nije gotovo. Slede još dve utakmice koje će biti kao finale Lige šampiona. Dva meča koja moraju da se dobiju…

U „zelenu oazu” u subotu dolazi Novi Pazar i biće to još jedan meč u kome Želja nema drugu opciju osim pobede! Nije to psihološki nimalo lako, ali na muci se poznaju junaci! Momci, samo hrabro do kraja!

(Pančevac)

ŽELEZNIČAR NASTAVIO POBEDNIČKI NIZ