NOLE SVE IZNENADIO Đoković će pre Roland Garosa zaigrati na mastersu serije 250!

Novak Đoković igraće u nedelji pred Rolan Garos na turniru u Ženevi.

Ova odluka koliko je iznenađujuća toliko i nije s obzirom da Srbin trenutno nije u baš najboljoj formi, pa ne čudi odluka da odigra turnir iz serije 250.

Nadmetanje u Švajcarskoj bi moglo da mu pomogne da uhvati pravi zalet za Rolan Garos, pošto na dosadašnja četiri odigrana turnira ni jednom nije došao dalje od polufinala.

Turnir u Ženevi se igra od 19. do 25. maja. Branilac titule je Nikolas Đari, a pored njega na turniru će učestvovati Kasper Rud, Tejlor Fric, Ben Šelton, Tomi Pol…

Podsetimo, Rolan Garos je na programu od 26. maja do 9. juna.

Wow, Novak Djokovic has accepted a wildcard into the Geneva ATP 250, which is next week! 😮🇨🇭 pic.twitter.com/dwCDCbfp3S

