CAR Posle incidenta NOLE nastavio da deli autograme, ali ovog puta sa KACIGOM

Najbolji teniser sveta Novak Đoković zadobio je udarac flašicom u glavu u petak posle meča sa Korentanom Muteom, a u subotu je na trening izašao sa kacigom.

Naime, on je svoje učešće na mastersu u Rimu započeo veoma turbulentno. Posle prvog kola, u kom je bio slobodan, Nole je u drugom savladao Korentana Mutea, ali taj trijumf je ostao u drugom planu zbog incidenta koji se dogodio po završetku meča, kada je pogođen flašicom u glavu.

Srpski as je tada momentalno šrebačen u medicinsku sobu kompleksa „Foro Italiko“ i posle brze intervencije lekara je pušten u hotel. Da je sa Noletom sve u redu, postalo je jasno sada, pošto je samo dan nakon incidenta izašao na terene u „Večnom gradu“, kako bi odradio trening.

After getting hit on the head with a bottle yesterday, Novak Djokovic arrives to the tournament in Rome wearing a helmet 😂

Leave it up to Novak to turn this into comedic gold.

The Joker is ready for anything .

pic.twitter.com/TBLSGjQY1j

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2024